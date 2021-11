Laura Acuña sobre Mauricio Leal y unas golondrinas: 'Ahora sé que eras tú'

En la tarde de este lunes, y tras el aviso de una persona, las autoridades hallaron el cuerpo del estilista Mauricio Leal, uno de los más queridos en el mundo de la estética colombiana, y de su madre.



Los dos estaban en una casa de La Calera. Según la información oficial, en la escena fueron halladas una carta y un arma cortopunzante que por el momento hacen parte de la investigación para esclarecer las circunstancias de los decesos.



Entretanto, diversas personalidades del mundo del entretenimiento le dieron el último adiós al estilista. Modelos, actrices, actores y colegas compartieron sentidos mensajes en sus redes sociales.



Todos concuerdan en que Leal era todo un profesional en su campo. Entre las despedidas más replicadas aparecen la de Carolina Cruz -la presentadora se mostró devastada tras conocer la noticia- y la actriz Lina Tejeiro.

'Era impresionante la cantidad de golondrinas (...) ahora sé que eras tú'

El reconocido estilista falleció con 47 años. Foto: Instagram:@maitoleal

En las últimas horas, Laura Acuña, una de las presentadoras más aclamadas del país, hizo una publicación en Instagram homenajeando a Mauricio Leal.



Ella subió una foto que se tomó con él -es reciente dado que los dos usan tapabocas, elementos de bioseguridad instaurados en tiempos de pandemia-.



"Así eran nuestros encuentros cada ocho días (...) No tengo fuerzas para escribir tantas cosas que quisiera. El dolor es insoportable", dijo la presentadora.



Ella se unió a los elogios de sus colegas en torno a Mauricio: resaltó su bondad, sus sueños, su formación como "trabajador incansable".



"Solo puedo decir que nos hemos perdido del mejor ser humano de este mundo (...) alguien con todo el amor por dar siempre. ¿Qué vamos a hacer sin ti?", escribió Acuña.

El estilista Mauricio Leal. Foto: @maitoleal

Ahora bien, la publicación también tenía un video que, según dijo Acuña, grabó el lunes en horas de la tarde.



En el metraje se ve que muchas golondrinas vuelan frente a su ventana. En su momento no tuvo mayor relevancia, sin embargo, y acorde a la publicación, Acuña relaciona el considerable número de aves con una suerte de 'despedida' por parte de Mauricio.



"Era impresionante la cantidad de golondrinas en la ventana, ni siquiera las pude captar bien a todas (...) Ahora sé que eras tú. Dios te bendice siempre", concluyó la presentadora.

Vida y obra del estilista de los famosos

Con 47 años, Mauricio Leal había construido una más que sólida carrera en el ámbito estético.



Por sus manos pasaron celebridades como Andrea Serna, Paola Turbay, Ana Torres, la Toya Montoya y Taliana Vargas.



El mundo del entretenimiento, por más de 30 años, dejó en sus manos la presentación personal de sus grandes estrellas.



Él construía el espectáculo tras bambalinas.



En el panorama internacional colaboró con diversas marcas. Dos de las campañas más destacadas fueron las que hizo para Adidas y Christian Dior.

"Hace nueve años, justo cuando comenzaba mi historia como estilista en Bogotá, el reconocimiento por mi trabajo crecía como espuma. Así mismo aumentaban los dolores de cuello, pecho y espalda que a diario no me dejaban en paz; eran insoportables. Tras visitar varios médicos que no me dieron ningún diagnóstico, mi solución fue disipar un poco el dolor con analgésicos que hasta hace año y medio dejaron de calmarme el dolor. En ese momento un nuevo examen me hizo descubrir que lo que me generó por tantos años ese malestar era una pseudoartrosis, un desgaste completo del hueso del tórax, que ya estaba a punto de romperse. Tras la operación en la cual me pusieron una prótesis con tornillos, a los 14 días, en medio de mi dolorosa recuperación, estos se soltaron. Fue uno de los momentos más terribles de mi vida. Viajé a Cali para operarme nuevamente y en ese momento sentí de frente la muerte: ya había pasado por tres anestesias generales en el año... Creía no aguantar una más. Pero Dios permite muchas cosas en la vida para que tú valores más las cosas. Hoy, cuando me miro al espejo veo la cicatriz y siento que es la marca de todo mi esfuerzo y trabajo. Aguantar tanto dolor y aun así cumplir todos mis proyectos, pese a las incapacidades, es mi mayor orgullo. Esta, sin duda, es la marca de mi esfuerzo", escribió para EL TIEMPO hace casi 20 años.

