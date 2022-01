Tras conocerse la confesión de Leal, famosos y amigos que exigían justicia en el caso del reconocido estilista se han manifestado a través de sus redes sociales. Estos son algunos de los mensajes.

Carolina Cruz, mediante su cuenta de Instagram, publicó una galería de fotos, en donde ella se encuentra con Mauricio. Las fotos están acompañadas de un emotivo mensaje recordándolo:



(Siga leyendo: 'Jhonier tuvo relación con empleada del servicio de Mauricio', dijo testigo)



“Me faltó celebrarte el cumple y llevarte la torta que más te gustaba como lo hacía todos los años. Nos faltó una maquillada y una portada de revista. Me faltó abrazarte más y decirte más cosas lindas de las que tú nos decías a los que tanto te amamos. Ayer estuve pegada, viendo todo, escuchando lo que ya sabía y me arrepiento de lo que vi. Quiero borrar eso de mi mente y recordarte feliz, alegre, vivo, porque tu luz jamás se apagará. Ahora sí, vuela ‘baby’, vuela alto mi niño genio, descansa al lado de ese único amor de tu vida, la mamá más maravillosa. Dios es justo y la justicia divina nunca falla. Qué trabajo tan profesional el que se hizo para llegar a este día donde los que te adoramos podemos descansar. Trataron de dañar tu nombre, pero tu nombre es tan grande que lo único que lograron fue hacerte brillar más aunque no estés presente”, escribió.

Asimismo, Lina Tejeiro ha utilizado esta plataforma para recordar al fallecido estilista tras conocerse las declaraciones de Jhoiner Leal: “Eras luz, eras amor, eras bondad, eras felicidad, eras empatía, eras tú.” Además de publicar un galería con videos en donde ambos pasaban buenos momentos.

Karin Jiménez, esposa del jugador colombiano Santiago Arias, publicó en cuenta de instagram una foto con Mauricio Leal y un mensaje de despedida. “ Me duele el corazón. ¡Te amo tanto, te extraño tanto! No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos.Yo sabía que este momento iba a llegar pero ya vivirlo y aceptarlo es muy duro, cuanta maldad. Vuela alto amigo mío”.



(Le puede interesar: Jhonier Leal: la rebaja en la condena que lograría tras confesión)

A través de Twitter, la exseñorita Colombia y periodista Gabriela Tafur aprovechó la situación para darle las últimas palabras a su amigo Mauricio. “Lo único más grande que su talento era su gran corazón. Trabajador incansable, talentoso como ninguno y un amigo incondicional. Mauricio Leal era un ser humano maravilloso y así será recordado. Qué falta que haces, mi ‘baby’. Descansa en paz”.

Lo único más grande que su talento era su gran corazón. Trabajador incansable, talentoso como ninguno y un amigo incondicional. Mauricio Leal era un ser humano maravilloso y así será recordado.

Qué falta que haces, mi baby. Descansa en paz 🤍 pic.twitter.com/4PBT9oSvDy — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) January 18, 2022

Por su parte, Elianis Garrido pidió una pena severa contra Leal a través de sus historias en Instagram.



“En Colombia debería haber cadena perpetua para crímenes tan horribles como asesinar a tu propio hermano y a tu propia madre ¡con tanta sevicia, cuanto cinismo, cuánta maldad!

Facebook Twitter Linkedin

La actriz y presentadora Elianis Garrido, pidió una pena severa para Jhoiner Leal Foto: Historia de instagram @elianisgarrido

Más noticias

-Marilyn Jisela entregó electrodomésticos como propina a domiciliarios

-Cristiano Ronaldo sigue siendo de los más grandes de la historia

-Los premios Grammy se celebrarán el 3 de abril en Las Vegas

-La muerte en España de una mujer tras una operación de cirugía estética

Tendencias EL TIEMPO