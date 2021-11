Lina Tejeiro, Carolina Cruz y otros famosos despiden a Mauricio Leal

Este lunes se conoció la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández Tabares. Los cuerpos fueron hallados en su residencia vía a La Calera.



Según las primeras informaciones, Leal ingresó a su vivienda y le pidió a su conductor que lo esperara afuera. Luego de varias horas, el conductor sospechó que algo pasó y decidió entrar al lugar, encontrando los dos cuerpos sin vida.



Un familiar, además, contó a las autoridades que Mauricio le había pedido a la empleada doméstica que no fuera a la casa.



El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde. Al registrar la casa, según fuentes, no se alertó de elementos perdidos o sospecha de un robo.

Tras darse a conocer esta noticia, algunas reconocidas personalidades han dedicado unas palabras al reconocido estilista.



La actriz y presentadora Diana Hernández escribió en su cuenta de Instagram: "Siento un vacío en el pecho indescriptible, un dolor en el alma muy fuerte. Mi rey, Mauricio Leal, descansa en paz al igual que tu Mami hermosa".

Por su parte, la también actriz Ángela Piedrahita compartió a través de su cuenta en Twitter las grandes características del estilista más allá del gambito profesional. "Un gran ser humano, empatico, noble, humilde, generoso", señaló.

No sólo era muy talentoso, era buen hijo, buen amigo, buen hermano. Un gran ser humano, empatico, noble, humilde, generoso…. Siempre con una sonrisa en el rostro y una calidez única. Duele mucho tu partida #MauricioLeal pic.twitter.com/BVeMLapKji — Ángela Piedrahita (@piedrahitangela) November 23, 2021

Karin Jimenez, empresaria y esposa del futbolista Santiago Arias, también se pronunció a través de su cuenta de Instagram. "Te quiero con todo mi corazón. Vuela alto y descansa en paz, que te mereces lo mejor del mundo. Personas así de buenas como tú, pocas. No me imagino llegar a Colombia y que no estés tú", escribió.

Carolina Cruz por su parte señaló el gran papel que jugó Mauricio Leal en diferentes proyectos a lo largo de 20 años. Además, compartió la profunda tristeza que le produjo el conocer la noticia de su muerte.

"Solo pude llorar al empezar a escribir esto. Te faltaba tanto por hacer, tanto por vivir. En dos días era tu cumple (...). Me Parece mentira no volverte a ver con esa sonrisa y alegría única. Dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable. Vuela y sigue llenándonos con tu luz. Busqué algunos de nuestros trabajos juntos y encontré que en más del 60% de lo que he hecho en 20 años, brille gracias a ti, mi niño genio", comentó.

Por su parte, la reconocida actriz Lina Tejeiro recordó a Mauricio Leal a través de un video publicado en sus historias de Instagram. En él se muestra a los dos trabajando durante una sesión de fotos. "Siempre estarás en mi corazón, Maito", escribió Tejeiro.

La reconocida actriz compartió un video en memoria de Mauricio Leal a través de sus historias de Instagram. Foto: Lina Tejeiro