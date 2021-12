El repentino fallecimiento del reconocido estilista Mauricio Leal sigue consternando al mundo del espectáculo.



El cuerpo de Mauricio y el de su madre Marleny Hernández fueron encontrados el pasado 22 de noviembre en su casa en La Calera. Desde ese día, la Fiscalía asumió la investigación para determinar las causas de su fallecimiento.



Mientras las investigaciones avanzan, se conoció la que sería la última entrevista concedida por Leal.

La entrevista, que fue compartida por ‘Mi Vitrina’, medio especializado en el mundo de la belleza, fue realizada el pasado 28 de octubre de 2021 en la peluquería Mauricio Leal, en la ciudad de Bogotá.



En la entrevista, el estilista habló sobre lo que lo llevó a ingresar en el mundo de la belleza. También contó cómo montó su primer negocio en Cali y cómo trajo su peluquería a Bogotá.



Pero una de las cosas que más llamó la atención de la entrevista ocurrió cuando Mauricio se refirió a los problemas de salud que padecía.



“Tuve un problema de espalda y de tórax. Cuando me vine a vivir a Bogotá ya tenía los inicios de esto. Eso es algo que la gente debe saber. La gente trabaja mucho y se queja, pero trabajar mucho y tener un dolor constante es más difícil”, contó.



Mauricio narró que sufrió de pseudoartrosis. Según el portal Top Doctor de España, esta es una enfermedad que se genera cuando un hueso no sana bien luego de una fractura.

“Los síntomas son parecidos a los de la artrosis, entre los que destacan la falta de movilidad, dolor, notar chasquidos y que se muevan los huesos de la zona y, en algunos casos, tener la zona enrojecida o incluso fiebre”, explica el portal.



Según Leal, el dolor se manifestaba al realizar cualquier actividad: “Un dolor que no se me quitaba con nada. Me dolía al respirar, al gritar, al agacharme, al dormir, al sentarme”.



Sin embargo, a pesar de que duró al menos 14 años con los dolores, los exámenes médicos no daban con un diagnóstico claro sobre lo que causaba dificultades en su salud.



“Fueron 14 años buscando una solución porque no salía nada en exámenes ni nada (...) Las horas extensas de trabajo, el trabajo de uno es agachado y yo con el problema de tórax y de espalda”, dijo.



Mauricio también narró que usaba muchas pastillas y que incluso llegó a tomar morfina debido a que el dolor no cedía.

Ese dolor estuvo presente hasta que fue sometido a una cirugía.



“Yo logré todo lo que he logrado con un dolor en la espalda y en el pecho que no se me quitaba con nada. De hecho me hicieron un trasplante de una parte del tórax. La cirugía fue hace cuatro años pero el tiempo que llevaba sufriendo de eso fueron 14 años”, narró.



Leal también contó que tras su cirugía le preocupó la estabilidad de su negocio, pues debía someterse a un largo proceso de recuperación y a terapias. Sin embargo, su empresa nunca dejó de crecer.



“Uno piensa en la estabilidad, en que la recuperación no va a ser de 15 o 20 días o un mes, sino algo largo donde después hay que hacer terapias, aprender a respirar, porque eso fue en el tórax”, dijo.



En la que parece ser su última entrevista, el estilista también habló de cómo fue creciendo su empresa, las famosas con las que trabajó y los futuros proyectos que tenía, entre los que estaba abrir una sede en Cajicá y seguir creciendo en el país.

Mientras tanto, se espera que pronto se puedan conocer detalles de lo que ocurrió el día que falleció Mauricio Leal, el estilista de varias famosas de Colombia.

