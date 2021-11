'Me verás volar': últimas palabras de Mauricio Leal a Claudia Bahamón

El mundo del entretenimiento se encuentra consternado por el reciente fallecimiento del reconocido estilista Mauricio Leal, de 47 años, junto a su madre Marleny Hernández Tabares, de 67.

La muerte de ambos se encuentra envuelta en un misterio sobre lo que ocurrió, pues lo cuerpos fueron hallados en la residencia de Leal en el kilómetro 6 vía a La Calera.



Leal era reconocido por haber sido estilista de importantes figuras de la farándula colombiana. Entre ellas, Lina Tejeiro, Carolina Cruz, Fanny Lu y Andrea Serna. Quienes en las últimas horas han escrito sentidos mensajes sobre su partida.



Uno de ellos, que ha destacado en las últimas horas, fue el de la presentadora Claudia Bahamón. La reconocida modelo compartió varias fotos donde mostró la gran cercanía que tenía con Leal.



A través de sus redes sociales le dedicó unas sentidas palabras: "Maito, Maito Maito. ¡Menos mal te piquié cada que te vi!", escribió.



Recordó que habían estado en contacto en días recientes, que él le había compartido su sueño frustrado y, además, las últimas palabras que le dijo.



"No entiendo nada. Estuvimos tres días esta semana. Nos abrazamos y me hiciste reír como de costumbre con tu particular forma de tomar el pelo", puntualizó la modelo.

Bahamón recordó que Leal le había dicho que quería ser cantante y que si su esposo, Simón Bran, quien es director y productor de cine, le podía ayudar.



"Me dijiste: 'Ve Clau, es que quiero lanzar mi carrera de cantante y mi sueño es que Simón me haga el video, pero es que Simón es muy grandes ligas. ¿Vos le decís? Hacéme palanca. Yo no pienso ser el más famoso con mi música pero quiero que todos los fondos de mis canciones las pueda destinar a ayudar a la gente'".



Finalmente, la actriz comentó que le había dicho "estás volando", a lo que Leal le respondió: “¡Me verás volar!”. Casi como despidiéndose o dando un adiós a su amiga.



"Si, Maito, te vimos volar y ahora hasta lo más alto del cielo", finalizó Bahamón en la publicación junto a un video que, al parecer, sería el lanzamiento musical que Leal buscaba.

La muerte sin resolver

El cuerpo del estilista fue hallado junto al de su madre en una de las habitaciones de su residencia. Las investigaciones señalan que Leal tenía heridas de arma cortopunzante en el abdomen. Mientras que el de Marleny estaba cubierto con una sábana y sin heridas.



Los cuerpos fueron hallados por el hermano del estilista, Jony Rodolfo Leal, quien estaba en compañía de un hombre que trabaja para la familia como conductor. Al parecer, el estilista había dejado de cumplir con algunas citas y no contestó su teléfono, por lo cual sus familiares se preocuparon.



En la escena del crimen fueron hallados un cuchillo, así como una nota con un mensaje que está siendo investigado por las autoridades.

