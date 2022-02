Luego de que Jhonier Leal se declarara culpable del asesinato de su hermano y su progenitora, Mauricio Leal y Marleny Hernández, respectivamente, se llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. De tal forma que el hombre pagaría una pena entre los 25 y 26 años de cárcel.

La decisión, por supuesto, no cayó muy bien entre las amigas cercanas del estilista de los famosos. Shaira y Angeline Moncayo criticaron el acuerdo a través de sus redes sociales y exigieron que se haga justicia en el caso.

"Esto no se ha terminado. Hay muchas cosas pasando y dando beneficio a quien no lo merece, ¿por qué?", cuestionó Moncayo en una historia de Instagram que replicó Shaira.



Esto fue lo que escribió la actriz Angeline Moncayo. Foto: Instagram: @angelinemoncayo

En la publicación la actriz también exigió que se terminen de resolver las incógnitas que aún quedan alrededor del asesinato de Mauricio Leal y su madre.



"¿Cuándo van a terminar de aclarar todo?, ¿cuándo van a dejar de dar beneficios a quien no lo merece?, ¿cuándo el feminicidio tendrá que dejar de ser solo por parte de tu cónyuge?, ¿cuándo van a reconocer que aquí sí hubo tortura?", fueron las preguntas que planteó la amiga del estilista, junto al numeral "Justicia para Mauro y Marleny".



Asimismo, la mujer agradeció a quienes han apoyado la labor que está haciendo junto a Shaira para que se limpie el nombre de su amigo: "En el caso de ellos no tuvieron que ver muchos famosos o influencers como muchos piensan, tuvieron que ver ustedes que, sin importar si tenían 1 o 10 millones de seguidores, hicieron eco de lo que pedíamos, daban likes, comentaban y compartían cada cosa que junto a Shaira subíamos".



Por otra parte, la presentadora Elianis Garrido también dio su opinión frente a la posible rebaja de pena que recibiría Jhonier Leal.



"Me van a perdonar y es una opinión muy personal: en Colombia debería haber cadena perpetua para crímenes tan horribles como asesinar a tu propio hermano y a tu propia madre", destacó Garrido, quien resaltó que de la justicia divina no se escapa nadie.

