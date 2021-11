Los últimos pasos de Mauricio Leal antes de su muerte

Pasan las horas y el mundo del entretenimiento no sale de la consternación por la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal.



Las circunstancias en torno a su fallecimiento, materia de investigación para las autoridades, ha desatado una ola de afecto de grandes personalidades del ‘jet set’ colombiano.



Y no es para menos: Leal era uno de los hombres claves en el proceso ‘tras bambalinas’ del funcionamiento del espectáculo nacional.



A la espera de conocer mayores detalles del análisis que adelanta Medicina Legal sobre su deceso, reconstruimos los momentos previos a la trágica noticia.



Este miércoles, tal como recuerdan sus allegados, estaría cumpliendo 48 años.

Los días antes de su fallecimiento

Por lo que se ha podido conocer hasta el momento, Mauricio Leal trabajaba sin mayores inconvenientes en el centro de belleza homónimo que inauguró hace más de 10 años en el cuarto piso de un exclusivo edificio en inmediaciones de la Zona Rosa, en Bogotá.



Las imágenes en su cuenta de Instagram, destacando los trabajos de sus empleados a grandes figuras nacionales, se llenaban de todo tipo de elogios.



Según contó Claudia Bahamón, una de sus clientes y amigas de antaño, se vieron durante más de tres días la semana pasada y él no se cansó de hacerla reír con “su particular forma de tomar del pelo”.



La reconocida presentadora y modelo huilense afirmó que Leal le había confesado su intención de emprender una carrera como cantante. Sueño con el que no pretendía ser “el más famoso” sino “ayudar a la gente”.



“Me verás volar”, le comentó el fallecido estilista a Bahamón durante su última conversación.

Por lo que dejó legado en sus redes sociales, Mauricio Leal pasó sus últimos días recibiendo la visita de jóvenes promesas del mundo del entretenimiento nacional.



Shaira Peláez, joven cantante que conoció al estilista durante su exitoso paso por el 'Factor XS', fue una de las clientes y amigas con quien departió días previos al fallecimiento.



"Lo imposible no existe para las mujeres , solo pueden llegar a tomar tiempo en conseguirlo , pero con amor , pasión y perseverancia lo logran todo", le dedicó Leal a Peláez en un video recordando uno de sus recientes 'cambios de look'.

Isabella Ospina, joven caldense que hace unas semanas se coronó como 'Miss Teen Colombia 2021', fue otra de las figuras adolescentes que visitó el centro de belleza de Leal en Bogotá.



"Pinta tú día con colores radiantes y verás como tu vida será genial", había apuntado el estilista en el pie de foto del video de su 'look'.



"Eres espectacular", le dijo Mauricio a la menor en los comentarios.

La muerte de Mauricio Leal

Por lo que se ha podido saber, todo comenzó este lunes 22 noviembre.



Para entonces, según pudo conocer la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Leal le habría pedido a su empleada doméstica que no fuera a su casa.



La incomunicación del afamado estilista habría despertado las alarmas de sus allegados. Tal parece que Mauricio no asistió a un par de reuniones programadas.



Según los primeros reportes, después del mediodía de aquel lunes, su conductor lo esperó durante más tiempo del habitual frente a su vivienda, situación que pudo agravar la extrañeza.

Entrada la tarde, Johnier Leal, su hermano y colega, llegó a la vivienda de Mauricio, ubicada en el kilómetro 6 Vía La Calera, después de que ni él ni su madre atendieran sus llamadas telefónicas.



Registrando las habitaciones descubrió que una de las alcobas estaba cerrada con candado, informó en su momento el ‘Noctámbulo’ del sistema informativo ‘Arriba Bogotá’.



Obligado a entrar por la ventana, el hermano encontró los cuerpos de Mauricio y Marleny Hernández, su madre.



"Por ahora no descartamos ninguna hipótesis, pero será crucial el dictamen de Medicina Legal para establecer las causas que rodearon la muerte de madre e hijo. Nos llamó la atención que a simple vista el cuerpo de la señora no registraba signos de violencia", informó una fuente de la Policía a este diario.

La carta y el arma cortopunzante

Con el avance en la investigación se dio a conocer que una carta, cuyo autor todavía están investigando los grafólogos designados, había aparecido en el lugar donde fue hallado su cadáver.



“Los amo, perdónenme, no aguanto más (...) dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11 24", era el mensaje de la misiva.



Junto al breve texto, también habría sido encontrado un arma cortopunzante que ya hace parte de la cadena de custodia.



Las autoridades están trabajando de la mano de la empresa de vigilancia del conjunto residencial para recapitular con precisión lo ocurrido en este caso.



Los registros de las cámaras de seguridad del predio se perfilan como materias determinantes para la investigación.

La despedida de sus amigos y amigas

Con tan solo horas de conocerse la consternadora noticia, varias figuras de los medios nacionales hicieron llegar sus mensajes de condolencias a la familia de Leal.



Carolina Cruz, reconocida presentadora, fue una de las primeras en resaltar la trascendencia del estilista en su carrera profesional por medio de un sentido mensaje en Instagram.



"Solo pude llorar al empezar a escribir esto. Te faltaba tanto por hacer, tanto por vivir. En dos días era tu cumple (...). Me Parece mentira no volverte a ver con esa sonrisa y alegría única. Dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable. Vuela y sigue llenándonos con tu luz. Busqué algunos de nuestros trabajos juntos y encontré que en más del 60% de lo que he hecho en 20 años, brille gracias a ti, mi niño genio", apuntó.

La afamada cantante Fanny Lu ha sido una de las celebridades que más acongojadas se ha mostrado por la muerte de Mauricio Leal.



En un principio, con un video recordando varios momentos con el estilista, recordó que en estos días tenía agendada una cita con él.



"Se me fue el amigo, el incondicional, el de los chistes más graciosos, el más noble y generoso de todos. Sin embargo, en medio de este dolor, le doy gracias a Dios por permitirme pasar estos últimos meses a tu lado. Al menos pude repetirte lo importante que eres para mí y el gran amor que te tengo", escribió la caleña.

Luego, con el pasar de las horas, sus muestras de afecto derivaron en otros dos videos homenajeando la labor de Leal.



De hecho, según dijo, el último metraje en cuestión habría sido planeado para que fuese publicado cuando los dos estuviesen juntos.



"Hoy, 11/24, en el día de tu cumpleaños, lo publico con un gran sin sabor. Sin embargo, al verlo, sonrío porque eso eras tú: amor, talento, nobleza y, sobre todo, generosidad. Hoy celebramos todo eso! Feliz cumpleaños hasta el cielo. Te amo", apuntó Fanny Lu en el video en el que parecen ayudarle a una menor con un 'regalo' para su abuela.

Cristina Umaña, actriz de recorrido en producciones nacionales e internacionales, era una de las famosas más cercanas a Leal.



Tras un emotivo mensaje en un video en que el estilista era participe de su maquillaje para Halloween, Umaña publicó una serie de fotografías acompañadas de un conmovedor escrito.



"Mi 'Mauro' lindo, siempre admire tu grandeza al hablar y al actuar, tu genialidad para aventurarte en nuevos retos, ese talento tan único con tus manos, pero sobre todo tu bondad. Has sido un ejemplo para muchos. Hay cosas que el corazón y la razón no logran asimilar todavía. Jamás pensé despedirnos tan pronto, y aunque muchas cosas nos quedaron por hacer, siempre llevaré tu alegría y tu generosidad en mi corazón. Gracias por tanto amigo mío, gracias por estar para mi tantas veces. TE AMO PROFUNDO, y aquí estoy para acompañarte en esta transición. Hasta siempre amigo mío", comentó.

En Twitter, la escritora e ilustradora Amalia Andrade, expresó su dolor tan solo instantes después de que se conociera lo ocurrido.



"Absolutamente aterrada y devastada con la muerte de Mauricio Leal. Fui su clienta desde que tengo 15 años y siempre fue la persona más amorosa y llena de luz. No lo puedo creer", señaló.

