El caso de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández sigue consternando al país, especialmente al mundo de la farándula y el espectáculo para el que Leal trabajó tantos años.



Esta semana, la Fiscalía anunció que la muerte de Leal y su mamá fue catalogada como un homicidio, por lo que se descartó un posible suicidio del llamado ‘niño genio’. Así, las autoridades ahora se concentran en establecer las personas y razones que llevaron al asesinato del hombre.

Pero esta semana también se conocieron nuevos detalles de la escena en la que fueron encontrados los cuerpos de Mauricio Leal y su madre Marleny.



Jair Ruiz, conductor y asistente personal del fallecido estilista, habló con ‘Noticias RCN’ y narró la última conversación que tuvo con quien era su jefe.



Además, habló de la escena que encontró al llegar a la casa de Leal y de su reacción y la de Jhonier Leal tras encontrar los dos cuerpos. Esto fue lo que dijo.



Lo que pasó ese día y en días previos

Jair Ruiz, conductor del estilista, narró al medio citado que el sábado 19 de noviembre había acordado con Leal que le llevaría a su casa en La Calera a una persona que le ayudaría con el aseo del lugar.



Sin embargo, el lunes 22 de noviembre, día del fatídico suceso, Leal le envió un mensaje diciéndole que ya no llevara a la muchacha que le ayudaría, pues quería dormir.



“Que no le llevara a la muchacha, que me viniera para la peluquería, que lo que quería era dormir”, le dijo a ‘Noticias RCN’.

Mauricio Leal murió el pasado 22 de noviembre.

Ese mensaje sorprendió a quien era su asistente personal, pues Mauricio no solía descansar en un día laboral. Además, ese lunes el estilista ya tenía varios compromisos.



“No era habitual. Él tenía una cita con Miss Universo Colombia y con otra que venía de Alemania, creo”, narró.



La escena en la casa de La Calera

Ruiz narró que, posteriormente, se dirigió a la casa de Mauricio Leal, ubicada en La Calera. Allí llegó en compañía de Jhonier Leal, hermano del estilista.



Indicó que, al llegar, Jhonier permaneció en el carro y le dijo que fuera abriendo la puerta de la casa.



“Me dice que fuera abriendo. De pronto iba a llamar, no sé. Me dice que fuera abriendo, yo abrí. Entré hasta el comedor, pero no seguí porque escuché un silencio que era extraño y me devolví”, aseguró.



Según Jair Ruiz, el cuarto estaba cerrado con llave, por lo que decidió ingresar por una puerta-ventana ubicada allí que, extrañamente, se encontraba abierta.



“Salgo por la parte de atrás y cuando trato de forzar la puerta-ventana, estaba abierta. Estaba sin seguro. Abrió de una. A mi se me hizo muy extraño porque esa puerta-ventana nunca permanecía sin seguro”.



En ese momento encontró los cuerpos de Marleny y Mauricio, lo que le generó un gran impacto.

La reacción del hermano del estilista

En la entrevista con ‘Noticias RCN’, Ruiz contó que le informó a Jhonier lo sucedido: “Jhonier, pasó algo grave. Están muertos”.



Luego, al ingresar al cuarto, Jhonier Leal reaccionó poniéndose las manos en la cabeza en señal de asombro.



“Pero qué pasó Mao. ¿Qué hiciste?”, fueron las palabras de Jhonier, narradas por el conductor.



Jhoiner Leal, hermano mayor de Mauricio Leal, ya rindió entrevista ante la Fiscalía en calidad de testigo.

Según el hombre, en la cama donde estaban los cuerpos de Mauricio y su madre había algunos objetos. En la cabecera había una copa, un vaso de vidrio, una carta y un huellero, que hoy son parte de la investigación.



Ahora, la Fiscalía se concentra en identificar quién está detrás del crimen y cuál fue el movil del asesinato de uno de los estilistas más importantes del país.

