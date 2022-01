El pasado lunes 22 de noviembre, el estilista Mauricio Leal apareció muerto junto a su madre, Marleny Hernández Tabares, en su vivienda en el sector de La Calera, en Bogotá.



Aunque en un principio una de las hipótesis que se manejó fue la de un suicidio, tras varios meses de investigación, la Fiscalía encontró pruebas de que se trató de un homicidio.

El viernes 14 de enero, el hermano del 'Niño genio', Jhonier Leal, fue capturado por los delitos de homicidio agravado por parentesco, por estado de indefensión y sevicia y también por ocultamiento de pruebas. El ente acusador encontró el material probatorio suficiente para acusarlo del asesinato de sus familiares. De hecho, este martes el acusado se declaró culpable.

En medio de este panorama, la presentadora Carolina Cruz le dedicó un sentido mensaje a su estilista y amigo, a quien conocía desde que inició su carrera en Cali.



"Me falto celebrarte el cumple y llevarte la torta que más te gustaba cómo lo hacía todos los años, nos faltó una maquillada y una portada de revista que nos quedamos debiendo. Me falto abrazarte más y decirte más cosas lindas de las que tu nos decías a los que tanto te amamos", escribió.



La también modelo aseguró que ha estado pendiente de las noticias, las cuales le confirmaron lo que ya sabía, pero que se arrepiente de las imágenes que vio: "Me arrepiento de lo que vi, quiero borrar eso de mi mente y recordarte feliz, alegre, vivo, porque tu luz jamás se apagará".



Finalmente, destacó que todos los conocidos de Leal podrán descansar tras el esclarecimiento de los hechos y que, aunque trataron de manchar su nombre, la luz de Mauricio Leal brilla más fuerte que nunca.



"Ahora si, vuela baby, vuela alto mi niño genio, descansa al lado de ese único amor de tu vida, la mamá más maravillosa. Dios es justo y la justicia divina nunca falla, que trabajo tan profesional el que se hizo para llegar a este día donde los que te adoramos podemos descansar. Trataron de dañar tu nombre, pero tu nombre es TAN GRANDE, que lo único que lograron fue hacerte brillar más aunque no estés presente", concluyó Cruz.

