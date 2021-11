Mauricio Hoyos, el emprendedor colombiano que contará cómo logró su fortuna

El famoso empresario colombiano Mauricio Hoyos contará todos 'los secretos' que le permitieron convertirse en un 'tiburón' de los negocios.



Hay que recordar que es emprendedor, cofundador y coinversionista en más de 14 compañías, con más de 15 años de experiencia y jurado en el programa en Shark Tank Colombia y México, que se emite por el canal Sony.

Todo se llevará a cabo en el marco de un evento virtual y gratuito denominado: ‘La Semana del Tiburón’. La idea de este espacio es potenciar a pequeños empresarios y emprendedores a dominar todos los mercados que se propongan.



Este último se llevará a cabo los días 19, 22 y 24 de noviembre a las 8 de la noche y será transmitido por su página oficial.



Solo podrán asistir virtualmente aquellos usuarios que se registren previamente.

Quienes asistan tendrán la oportunidad de transformar su pequeño negocio en una súper compañía pues Hoyos compartirá toda su experiencia en talento humano, finanzas, flujos de caja, inversiones, valuación de compañía, proyecciones de negocio, entre otros.



“Para mí es muy importante democratizar el pensamiento, y a lo largo de los años me he dado cuenta de que la mayoría de las personas en Latinoamérica no tienen acceso a información de este tipo, que los ayude siquiera en lo más básico sobre cómo manejar sus finanzas o comenzar un negocio y sacarlo adelante. Por eso pienso que todos los emprendedores de nuestros países son de admirar”, dijo el tiburón.

El evento gratuito está compuesto por cuatro clases en donde detallará paso a paso cómo ha logrado el éxito empresarial a sus 37 años y se ha convertido en todo un tiburón. Las inscripciones aún se encuentran habilitadas en su página oficial.

