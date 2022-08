El pasado domingo 8 de agosto, ad portas de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, se hizo viral un tuit de felicitaciones por parte de Mauricio Arroyave a su esposo, el recién anunciado ministro de Justicia, Néstor Osuna.

"Orgulloso de mi esposo, el nuevo ministro de Justicia, el señor Néstor Iván Osuna Patiño", fueron las palabras compartidas en su cuenta de Twitter. La publicación ya cuenta con más de 26.200 likes y 2.600 retuits.

La respuesta del minJuticia fue un agradecimiento por el apoyo y compañía de su marido: "No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto".

No estaría aquí sin tí. Gracias por tanto. — Néstor Osuna (@osunanestor) August 7, 2022

Al ser un efusivo momento para los votantes de Petro, las redes estallaron en acompañamiento y celebración del mensaje, resaltando el romántico gesto, la importancia de la diversidad en los representantes del Gobierno y el nombramiento de Osuna.

¿Quién es Mauricio Arroyave?

Recordemos que Osuna fue Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, es doctor en derecho por la Universidad de Salamanca y tiene múltiples reconocimientos a nivel internacional y a nivel país. Pero, conozca un poco sobre su pareja, el hombre detrás del ministro de Justicia de Colombia nombrado por Gustavo Petro.

“Soy de Medellín, de familia paisa, abuelos paisas, bisabuelos paisas y tatarabuelos paisas (…) Lo de la obsesión por la arepa con mantequilla sí no lo he podido remediar; supongo que alguna cosa ancestral me tenía que ser transmitida por leche materna”, se puede leer en la descripción de su blog personal.



Mauricio Arroyave nació en Medellín en 1967 y durante su labor periodística, desde que se graduó de la Universidad del Externado, ha pasado por la radio -RCN-, la televisión -Canal Capital y CM&- y la prensa.

Su último proyecto es 'El ojo nuclear': un blog escrito, que también se extiende a sus redes sociales, en el que hace, principalmente, reseñas de novelas literarias.

Por ejemplo, en su canal de YouTube habla esporádicamente de literatura, cine y cultura.

