'Ustedes también lloran feo': Mau sobre memes de su cara en video de Índigo

Después de que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry revelaran que estaban en espera de su primer hijo mediante el videoclip de la canción ‘Índigo’, las redes sociales estallaron.



Sin embargo, la pareja no ha sido la única en el ojo público, ya que muchos internautas comentaron sobre la reacción del hermano de Evaluna, Mau Montaner, en el videoclip de la canción.

Mau es hijo del cantante Ricardo Montaner. También es artista y conforma un dúo de música pop latina con su hermano Ricky.



En aquel video, quedó registrado el momento en el que le revelan la noticia del nuevo integrante a la familia y se ve la reacción de Mau que, para muchos, fue graciosa.



En pocas horas, la imagen de Mau se convirtió en un meme, y el cantante no dudó en responderle a los cibernautas.



En sus historias en Instagram dijo: “Aparentemente, mi cara en la reacción del video de Camilo y Evaluna es un meme. Pero ustedes también lloran feo, no me juzguen”.



En su siguiente historia, compartió un ‘boomerang’ en el que hace el mismo gesto que en el videoclip, tomándose con humor la situación.



La mejor parte del video de los montaner es esta , estamos todos de acuerdo no? Jsjsjajajajsja pic.twitter.com/q1Nh0omg5z — Juan Pablo (@juancis) October 13, 2021

Horas más tarde, en otra de sus historias reflexionó un poco más sobre los memes que se estaban compartiendo. “Ahora sí puedo decir que soy realmente famoso. Cuando uno tiene un meme de uno llorando es porque uno es muy famoso”, afirmó entre risas.



Entre los comentarios, los usuarios escribieron: “La reacción de Mau Montaner y Stefi Roitman al enterarse que Evaluna y Camilo van a ser papás es muy graciosa... JAJAJA perdón voy a ir al infierno lo sé”.

Normalizemos el llorar!!

Todos lloramos feo ..pero si lloramos que sea de felicidad...

si no pregúntale a @MauYRicky #maumontaner #montaner pic.twitter.com/dqGcMVJs3r — Alejandra (@Alejand09586624) October 14, 2021

Otro de los internautas escribió: “Mau llorando es la mejor parte del video, estamos todos de acuerdo ¿no?”.



Incluso, los cibernautas han pedido stickers del meme para compartirlo en sus chats privados.



Definitivamente, el rostro de Mau se está convirtiendo en el meme de moda.

la reacción de mau montaner y stefi roitman al enterarse que evaluna y camilo van a ser papás es muy graciosa... JAJAJA perdón voy a ir al infierno lo sé. pic.twitter.com/8KGAChq5Ym — no la pongo nunca⚡ (@MedicenSabri) October 13, 2021

