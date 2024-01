Matthew Perry: dos meses después de su muerte, es acusado de haber agredido a mujeres

Una de las noticias que más conmovió al mundo durante el 2023 fue la muerte de Matthew Perry, el actor estadounidense-canadiense recordado por haberle dado vida al personaje ‘Chandler Bing’ de la serie de comedia ‘Friends’.



(Lea también: Develan la causa de muerte del actor de Friends, Matthew Perry: no fue ahogamiento).



Perry fue encontrado sin vida el 29 de octubre de 2023, dentro del Jacuzzi de su casa en Los Angeles, a sus 54 años. Según el primer reporte del medio norteamericano ‘TMZ’, el actor habría sufrido un paro cardiaco mientras se bañaba y habría muerto ahogado. Sin embargo, el informa detallado de la autopsia reveló que Perry murió por una sobredosis de ketamina.

La noticia tomó por sorpresa a toda la industria del entretenimiento, que recordó con nostalgia los momentos más memorables de ‘Chandler’, un personaje que, para muchos, se convirtió, en algún momento, en un amigo más y en una compañía para el diario vivir.

Sin embargo, desde su fallecimiento no todo ha sido homenajes y buenos recuerdos, pues recientemente se reportó que el actor, durante sus últimos años de vida, habría agredido físicamente a varias mujeres.



Según lo reveló el diario británico ‘Daily Mail’ en la mañana de este 11 de enero, más de dos meses después de su muerte, varias fuentes cercanas a Perry revelaron detalles acerca del comportamiento violento que el estadounidense tenía con las mujeres.



(Puede interesarle: Las revelaciones de George Clooney sobre Matthew Perry: 'Friends no le trajo alegría').



Uno de los casos habría ocurrido con su ex prometida Molly Hurwitz, en 2021, cuando, presuntamente, Perry le arrojó una mesa de centro después de que ella lo confrontara por un regalo de San Valentín que le habría comprado a una mujer que conoció en una aplicación de citas, aún estando comprometido.



Cabe recordar que Hurwitz ya había escrito en su perfil de Instagram acerca del dolor que el actor le había traído en vida durante el tiempo que estuvieron juntos. “Aunque lo amé de manera incomprensiblemente profunda, era una persona complicada, y me causó un dolor que jamás había conocido” declaró.

()Más información: La exnovia de Matthew Perry no lo recuerda tan bien: ‘Me causó tanto dolor’).



‘Daily Mail’ también denunció que su acompañante de sobriedad, Morgan Moses, habría renunciado al puesto después de que Perry la empujara contra una pared y contra una cama en medio de una discusión en marzo de 2022.



Por último, el diario reportó que, contrario a lo que había dicho en su autobiografía ‘Friends, Lovers and Big Terrible Thing’, Perry nunca pudo estar completamente libre de drogas, a pesar de vivir con un equipo de enfermeras. Se dice que el actor conocía a mujeres jóvenes en aplicaciones de citas y les pedía que le llevaran sustancias, a menudo oxicodona.



Cabe aclarar que ninguna de estas denuncias ha sido comprobada por las autoridades responsables, por lo que resulta prudente no saltar a conclusiones.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Diomedes Díaz: artista belga canta en francés 'Amarte más no pude' y es viral en redes

'Si te engaño, no es que no te quiera': hombre que le fue infiel a su esposa

Los alimentos que no se deberían mezclar con huevos, leche o yogur