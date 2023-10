Matthew Perry había achicado su patrimonio: vendió dos casas por US$35 millones

El famoso actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la icónica serie 'Friends', ha sido hallado sin vida en su hogar, específicamente en la bañera, según reporta el medio de entretenimiento 'TMZ'.



Las autoridades policiales estadounidenses confirmaron que la causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco, sugiriendo que podría haberse ahogado en la bañera.

Aunque Perry había alcanzado la cima de la fama a través de su papel en 'Friends', que se prolongó a lo largo de diez temporadas y 234 episodios, en los últimos años se destacó por su éxito en el mundo de los negocios inmobiliarios.



En 2021, el actor concretó una de las mayores operaciones inmobiliarias de Los Ángeles de los últimos seis años al vender un penthouse por 21,6 millones de dólares. Ese mismo año, también vendió su casa de playa en Malibú por 13 millones de dólares.



El penthouse está ubicado en el piso 40 del edificio Century de Los Angeles. Foto: Redes sociales

En un esfuerzo por simplificar su cartera de propiedades, en el momento de su trágica muerte, Perry era dueño de una cabaña en Pacific Palisades que adquirió en 2020 por 6 millones de dólares y de una reciente adquisición en Hollywood Hills por 5 millones de dólares.

El actor pasó la cuarentena en esta casa de Malibú. Foto: Redes sociales

Su más reciente compra

Su última adquisición inmobiliaria fue una casa de mediados del siglo en Hollywood Hills, valorada en 5 millones de dólares, según informes de la prensa. Esta propiedad se unió a su cartera que ya incluía una casa de estilo contemporáneo en Pacific Palisades que compró en 2020 por 6 millones de dólares.

Esta fue su más reciente adquisición inmobiliaria. Foto: X: @rhondascottRE

La nueva casa de Perry se encuentra en un terreno inclinado de 890 metros cuadrados y presenta un exterior completamente blanco que recuerda a su residencia anterior en Hollywood Hills.



La casa, construida en 1957 y recientemente reformada, cuenta con 238 metros cuadrados, tres dormitorios y cuatro baños. Perry logró negociar un precio más bajo, ya que inicialmente se puso a la venta por menos de 6 millones de dólares en septiembre de 2022 y finalmente la adquirió por 5 millones de dólares.

Esta fue su propiedad hasta el día de su muerte. Foto: Redes sociales

La casa se caracteriza por una puerta principal de gran tamaño, flanqueada por ventanas de piso a techo y un garaje para dos automóviles. La entrada presenta un estilo de atrio con suelos de baldosas de piedra y un techo de cristal que permite la entrada de luz natural.



En su interior, un salón y un comedor formales comparten una chimenea de doble cara y cuentan con suelos de madera clara y paredes de cristal. La cocina blanca tiene una isla con barra de desayuno y un llamativo salpicadero de piedra negra. El patio trasero incluye una terraza con galería y una chimenea eléctrica junto a la piscina.

En el interior de la casa hay un pequeño jardín con un árbol sembrado. Foto: Redes sociales

Perry, amante del cine, también diseñó una sala multimedia con paredes negras y un proyector con sonido envolvente en su nueva casa.



Cada uno de los tres dormitorios de la casa cuenta con un elegante baño privado revestido de piedra. La suite principal se destaca por su mesada doble, una bañera de hidromasaje con una televisión montada en la pared y una ducha con paredes de cristal.

Los movimientos inmobiliarios

El actor, que publicó sus memorias en un libro titulado 'Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing' el año pasado, había sido dueño de diversas propiedades, incluyendo un departamento en Sierra Towers y una casa en la playa de Malibú, antes de venderlas en 2021.

El actor lo publicó el US$35 millones, pero logró venderlo en US$21,6 millones. Foto: Redes sociales

Uno de los momentos destacados en la carrera inmobiliaria de Perry fue la venta de un penthouse en Los Ángeles por 21,6 millones de dólares en 2021, una de las operaciones inmobiliarias más grandes en la ciudad desde 2015.



El penthouse ofrecía cuatro dormitorios, ocho baños y cuatro terrazas con vistas panorámicas a la ciudad. Entre sus comodidades se encontraban una piscina, un cine, un gimnasio y una cava para su colección de vinos privada.



En resumen, Matthew Perry, conocido por su papel en "Friends", además de su exitosa carrera actoral, se destacó en el ámbito de los negocios inmobiliarios, vendiendo propiedades millonarias en Los Ángeles para simplificar su patrimonio inmobiliario antes de su triste fallecimiento.

El patrimonio de Perry

Con la falta de herederos directos, una pregunta recurrente gira en torno a quién heredará la vasta fortuna acumulada por el difunto actor.



Aunque inició su carrera como actor desde temprana edad, fue su papel en la serie 'Friends' el que catapultó su fama al máximo, convirtiéndola en la serie más vista en la historia de la televisión.

El éxito de la serie se tradujo en un verdadero imperio económico para Matthew Perry y sus compañeros de reparto, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.



Para dar una idea, en las últimas temporadas de 'Friends', Perry recibía un millón de dólares por cada episodio, y después de que la serie concluyera, continuaba percibiendo alrededor de 20 millones de dólares al año en concepto de derechos debido a los beneficios que la serie seguía generando para la cadena Warner Bros.



Perry expresó su gratitud por esta oportunidad durante una entrevista con la cadena de televisión 'ABC', afirmando: "La verdad es que 'Friends' fue una bendición. Una gran fortuna para todos los protagonistas. Nos brindó independencia económica, lo que en esta industria también se traduce en independencia artística".

Según el sitio web 'Celebrity Networth', en el momento de su fallecimiento, Matthew Perry tenía un patrimonio neto estimado en 120 millones de dólares.



Aunque gran parte de su riqueza se derivó de su papel en 'Friends', el actor también participó en otras series y películas, como 'Studio 60 on the Sunset Strip', 'Go On' y 'The Good Wife', lo que le permitió acumular entre 10 y 20 millones de dólares adicionales.

Además de sus proyectos en la industria audiovisual, el artista también incursionó en la escritura con la publicación de sus memorias bajo el título 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' ('Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir', su título original).



En este conmovedor relato, Perry compartió su angustiante lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol. Según su propio testimonio, destinó aproximadamente siete millones de dólares a tratamientos para superar su adicción. Asistió a más de seis mil reuniones de Alcohólicos Anónimos y se sometió a más de quince estancias en centros de rehabilitación en su búsqueda de la recuperación.



Con un toque de humor, solía comentar: "Estoy sobrio desde 2001, a excepción de unas 60 o 70 recaídas a lo largo de los años". El libro se convirtió en un éxito de ventas, contribuyendo aún más al incremento de su patrimonio.



Dado que Matthew Perry no tuvo descendencia, parece ser que sus padres, el actor John Bennett Perry y Suzanne Langford (quien fuera secretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau), serán los principales beneficiarios de su herencia. Cabe mencionar que sus padres se separaron cuando Matthew era apenas un niño.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

