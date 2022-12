Luego de la publicación, hace casi tres años, de sus memorias ‘Greenlights’, el actor Matthew McConaughey comenzó a abrirse mucho más respecto a detalles desconocidos de su vida por fuera de su prolífica carrera como actor. Entre sus más recientes anécdotas, el intérprete oriundo de Uvalde, Texas, recordó su mala experiencia viviendo en Australia como estudiante de intercambio, etapa que lo marcó profundamente.



En una entrevista que le concedió a John Anderson, el ganador del Oscar contó que se encontraba “fuera de lugar” en Australia, “sin amigos” y con una cotidianidad muy estricta tanto en la escuela secundaria a la que asistía como en la casa donde había sido acogido.

“La familia (que lo recibió) quería que los llamara ‘mamá' y ‘papá'. Yo tenía todo muy en claro y les dije: ‘No los voy a llamar así. El tomar esa decisión, sin tener que consultarlo con mi propia madre, con mi padre o con amigos, me dio mucha identidad y fuerza”, remarcó el actor.

Por otro lado, aseguró que la suma de factores lo condujo a estar perdido. Tuvo seis trabajos distintos y se convirtió en vegetariano, con una dieta a base de lechuga y salsa de tomate por la que llegó a pesar apenas 58 kilos. Además, pese a que él imaginó que iba a residir en Sidney, en realidad el hogar en el que fue hospedado estaba en una zona rural, a unos 100 kilómetros de la ciudad cosmopolita. Sin pelos en la lengua, definió ese año como “tortuoso” y como “un infierno mental” que lo puso completamente a prueba.

“Todos vestían uniformes y jugaban a la mancha en el almuerzo. Nadie quería ir de fiesta y las chicas no me estaban gustando”, rememoró el actor sobre su paso por la escuela local.



Al evocar ese momento de su vida, no pudo evitar aludir a lo diferente que fue para él residir en Texas en sus años formativos: “Fui votado como el chico más lindo de la escuela, salía con la chica más linda, sacaba sobresalientes y tenía un auto rojo”, recordó, haciendo hincapié en que en Uvalde todo era “más sencillo”.

De todos modos, más allá de lo traumático que le resultó su paso por Australia, reconoció haber encontrado lo positivo de sus vivencias allí. “No hubiese aprendido las lecciones que aprendí si me hubiera largado a casa antes de tiempo”, subrayó el actor de Cómo perder a un hombre en 10 días, que dijo que esa experiencia lo llevó luego a no frustrarse cuando decidió probar suerte como actor en Hollywood y las puertas parecían cerrarse para él.

El mal momento de Camila Alves, la mujer de Matthew McConaughey



El mes pasado, Camila Alves, la esposa del actor, sufrió un accidente doméstico que la dejó con algunos moretones y un cuello ortopédico. La modelo se cayó por las escaleras y ahora deberá someterse a una larga recuperación.



La encargada de comunicar la noticia fue la propia protagonista en sus redes sociales. “Estoy bien pero no se caigan gente. ¡Señoritas, levántense los vestidos largos o los pantalones al bajar las escaleras!”, le aconsejó a sus fans junto a una imagen donde se la veía luciendo su nuevo “accesorio”.

Luego, explicó cómo fue su caída: “El viento sopló, la tela de los pantalones se envolvió alrededor de mi zapato y caí al piso. Una caída tonta se convirtió en una situación no tan tonta en el cuello. Tengo mucho tiempo de recuperación por delante”.

Rápidamente, la publicación -que escribió primero en inglés y luego en portugués, su idioma nativo- generó muchísimos comentarios.



“Espero que te recuperes pronto”, escribió una usuaria mientras que otra le enviaba los mejores deseos para ella. “Rezando por vos para una pronta y completa recuperación”, agregó otra fanática. Entre los mensajes de los seguidores, se colaron algunos de colegas y actrices muy famosas de la industria, a las que Alves seguramente conoce a través de su marido. “Seguís luciendo hermosa”, escribió la actriz Isla Fisher; mientras que Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, mostraba su sorpresa por lo sucedido a través de un “¡Oh, no! Lo siento mucho”.



Camila Alves es una modelo, actriz y diseñadora de bolsos nacida en Minas Gerais, Brasil. Hija de una diseñadora y un agricultor, a los 15 años hizo las valijas y voló a Los Ángeles, donde se encontraba viviendo su tía. Mientras esperaba su visa, Camila trabajó como empleada doméstica y camarera, hasta que a los 19 se mudó a Nueva York para debutar en las pasarelas más importantes. Su rostro estuvo en campañas de marcas como Armani, Valentino, Paco Rabanne y Hugo Boss, pero ella siempre mantuvo un bajo perfil, incluso cuando empezó una relación con quien sería su esposo.

Según sus dichos, cuando lo conoció en un bar de Los Ángeles en 2007 no sabía quién era, pero se sintió inmediatamente atraída por él. “Éramos un grupo de hombres solteros pasando un buen momento. Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi sitio. A los pocos segundos supe que tenía que cruzar la pista e ir a buscarla”, declaró a su vez McConaughey en una entrevista con ‘People’, dando cuenta de que el flechazo fue mutuo.



“Esa noche hablé 25 minutos del mejor español que he hablado en mi vida. Ella hablaba portugués. Creo que nunca entendí portugués tan bien como esa noche. Estaba concentrado. Funcionó”, dijo el actor de ‘True Detective’ en una entrevista con Howard Stern en 2017.

La Nación (Argentina) /GDA