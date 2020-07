Con ópera y pop Matteo Bocelli va tras el estrellato

Matteo Bocelli tiene 22 años y hace cuatro debutó como tenor. Desde entonces su carrera se hace cada vez más prometedora. Apenas este año terminará su formación musical de canto lírico en el conservatorio, pero ya ha dado sus primeros pasos.

Su técnica vocal y su acercamiento con los sonidos del pop dan para pensar que pronto su nombre brillará con luz propia y cada vez se le relacionará menos con el de su padre, el famoso Andrea Bocelli. Aunque, por ahora, no le pesa.



Siguiendo su gusto por el pop y el rock británicos, Bocelli reinterpretó 'Can You Feel The Love Tonight', la banda sonora de El rey león, que originalmente se oía en la voz de Elton John. Este tema hace parte del disco 'Disney Goes Classical', un proyecto en el que las piezas musicales más icónicas de las películas animadas regresan tocadas por la Royal Philharmonic Orchestra, de Londres.

¿Qué significa para usted cargar el apellido Bocelli?

Yo espero cargar el apellido de una buena manera. Al mirar a mi padre veo el amor que le tiene tanta gente por lo que ha hecho durante su carrera. Yo quisiera ser así en el futuro. No siento el Bocelli como un peso. No sé por qué. Al contrario, me hace sentir feliz y orgulloso. Diría que no siento ninguna presión.

El legado de su papá es una buena muestra de cómo se puede mezclar la ópera con el pop. ¿Quiere seguir ese mismo camino?

Digamos que me gusta traer ambos tipos de música conmigo. Yo siempre seguiré estudiando la ópera, pero al mismo tiempo trabajo en discos de pop. También me gustaría mezclarlos, juntarlos.



Pero por ahora me interesa trabajarlos en simultáneo, pero por aparte. Ahora mismo estoy por estrenar un álbum en solitario y no me aguanto las ganas de compartirle al mundo mi propuesta, porque llevo un año escribiendo las canciones. Lo he hecho con mi pluma y con la ayuda de otros compositores y artistas.

¿Cuáles son sus referentes directos?

Ed Sheeran desde el principio. Y casualmente me inspiro mucho en Elton John. Creo que es uno de los grandes artistas de esta generación. Freddie Mercury es otro de los artistas que amo. Son grandes talentos que dan muchas enseñanzas.

Todos tienen en común, además, que vienen de Gran Bretaña…

Sí. Yo me siento muy europeo, particularmente muy italiano. Estoy muy atado a mi cultura y siento lo mismo por mi música. Pero también me siento atraído hacia la música de diferentes estilos y lugares. De ahí viene esa admiración por la música británica. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, Frank Sinatra.

¿Tiene cercanía con la música en español?

Todos conocemos estas canciones icónicas como 'Despacito', y las piezas maestras como 'Bésame mucho'. De Colombia me gusta Shakira. También me gusta Sebastián Yatra. Siento que su propuesta es cercana a la mía. Me gusta el idioma español, y me gusta la cultura suramericana.

¿Qué significó para usted retomar un clásico de Disney que es de su generación?

Fue una experiencia increíble. Trabajar con Disney es una oportunidad que probablemente solo tenga una vez en la vida. Me hace sentir honrado y significa mucho para mí. Y quisiera que también significara algo para los niños del mundo.



Todos crecimos con las películas animadas de Disney. Y es que El rey león fue la primera película animada que vi en mi vida, así que fue hermoso para mí hacer parte del proyecto.

¿Qué significa para usted hacerle un cover a Elton John?

Grabar esa canción no fue fácil. Elton John es una artista gigante, extraordinario. Eso implica un reto. Entonces, en el proceso, me preguntaba, ¿hay algo que yo pueda hacer mejor? Pero un momento dado tuve que dejarme llevar y tratar de reunir todas mis experiencias, todas mis emociones y cantar como lo sentía, con autenticidad. El resultado es lo mejor que pudimos dar.

¿Cómo fue la experiencia de grabación con una banda filarmónica del calibre de la de Inglaterra?

Fue fantástica. La primera parte de la grabación fue en Londres, en octubre, antes de la pandemia. Allá trabajé con gente extraordinaria. Luego grabamos la canción de nuevo, pero desde casa, durante la cuarentena. Y fue especialmente curioso. No podía recibir a nadie en mi casa y no me podía mover de acá, entonces la única persona que me pudo ayudar con mi inglés fue la niñera de mi hermana.

¿Cómo ve su carrera en el futuro?

Qué complicado hablar del futuro justo en este momento de la historia. Pero bueno, lo que yo realmente quiero es ser capaz de emocionar a mucha gente, de difundir un mensaje bonito de amor, aunque miremos alrededor y veamos un panorama complicado. Quisiera, en algún momento, ser también la inspiración de alguien más.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Twitter e Instagram: @mateoariasortiz