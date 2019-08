Los matrimonios más cortos de famosos de Colombia y el mundo

Vincent Damourette / EFE

Kim Kardashian y Kris Humphries se divorciaron luego de 72 días de matrimonio. En 2011 la celebridad y el exbasquetbolista contrajeron nupcias en uno de los eventos mediáticos que más focos atrajeron en su momento. “Debí haber imaginado en qué me metía, pero fui muy inocente y no sabía cómo iba a cambiar mi vida”, declaró recientemente Humphries al blog ‘The Player´s Tribune’. “Lo único que realmente me molesta es cuando la gente dice que mi matrimonio fue falso (…) Claro que hay mucho de ese mundo que no es verdad, pero nuestra relación fue 100 % real”, afirmó.