Rechazo a mujer que criticó a su hijo por querer casarse con su novio

Un lamentable caso de rechazo y discriminación hacia la comunidad LGBTI se volvió viral en redes sociales. Los hechos ocurrieron a comienzos de diciembre cuando un hombre, identificado como Henry Jiménez llamó a su mamá para invitarla a la boda con su pareja del mismo sexo.



El momento quedó registrado en un video que Jiménez publicó en sus redes. En este aparece el fotógrafo de moda de 21 años, quien, con el altavoz activado, grabó la reacción de su madre al darle la noticia.



“Le dije a mi mamá que me comprometí con el hombre de mi vida”, dice en la primera frase de la descripción de la publicación.



Tristemente, la mujer reaccionó muy mal: catalogó su decisión como un pecado debido a su orientación sexual, entre otra serie de comentarios religiosos, violentos e hirientes hacia su hijo.

"¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia

TWITTER

“Me voy a casar. Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio”, le dijo Henry a su madre al comienzo de la llamada.



“No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos, ni los adúlteros”, dijo la señora en respuesta.

​

Sin embargo, la reacción no quedó ahí, pues la mujer continuó con los comentarios, asegurando que su pareja lo ha cegado y que no conocen de Dios. “Me has roto el corazón en mil pedazos. Cada vez que me hablas de eso me pones triste, me pones más enferma de lo que estoy”, aseguró, alterada.



Incluso, lo amenazó con que algún día sería responsable de matarla “por sus pecados”.



"El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado. Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando todo hoy ", declaró.



En medio del discurso de intolerancia, el ‘influencer’ rompe en llanto. “Piénsalo bien Henry. No cometas cosas de satanás. Yo no te enseñé esos caminos”, concluye la señora.



Henry corta el discurso de su madre y termina forzosamente la llamada. “Luego te marco. Bye”, le dice, a lo que cuelga, mostrándose realmente alterado ante la cámara.



​

En el video, que ya tiene casi 800 mil reproducciones en Instagram y más de 40 mil ‘me gusta’, sus seguidores le han mostrado su apoyo.



“Eres libre de amar a quien quieras a pesar de lo que todos puedas pensar, incluyendo tu mamá”, “Qué duro ver esto. Mucho ánimo y solo espero que eso no te pare a seguir siendo quién eres (SIC)”, “Amenazar con que su enfermedad es culpa tuya es violencia psicológica! Entiéndela desde el amor, perdona (SIC)”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Quién es Henry Jiménez?

Henry Jiménez, es un 'influencer' que suele publicar su trabajo fotográfico en sus redes sociales, así como pequeños lapsos de su vida personal a modo de blog. Solo en Instagram ya acumula más de 400 mil seguidores.



El 3 de diciembre, su novio, Kasey Kerbox, publicó un video en el que quedó registrado el momento exacto en el que le pidió que se casaran. “Dijo que sí. Es el día más feliz de mi vida”, escribió.



Recientemente, JimÉnez compartió en una publicación una serie de imágenes junto a su pareja. En la descripción de las fotos escribió un mensaje en el que habla de la felicidad que siente gracias al momento que está viviendo con su novio.



Contó que están viviendo oficialmente juntos en un “increíble departamento en Los Ángeles (EE. UU.”, que aún está asimilando la llamada con su madre y que se siente afortunado de despertar al lado de su pareja “que ya no es mi novio sino mi prometido, con quien me espera una vida juntos”.

​

“El amor no se busca, simplemente llega cuando estás listo para amar. Nunca creí decir esto pero estoy enamorado perdidamente”, concluyó en la publicación.



