En el universo digital se pueden encontrar historias tan sorprendentes como irreales. En esta ocasión algunos usuarios de redes sociales han quedado en shock tras escuchar las fuertes declaraciones de una pareja de casados que afirmaron compartir más que el amor mutuo.



En un video que se ha estado viralizando de manera exponencial en la red social TikTok, se le puede escuchar a un hombre identificado como @themanbrown8.1 manifestando que tras diez años de feliz matrimonio él y su esposa se dieron cuenta que son hermanos.

Según se puede escuchar en la grabación, ellos llevan teniendo un vínculo amoroso durante 13 años, dos de noviazgo y diez de casados, en los que han logrado engendrar a dos hijos.



Es prudente resaltar que la pareja no ha dado explicación alguna sobre cómo pudieron darse cuenta de su parentesco, por lo que no se sabe a ciencia cierta si lo que dicen es verdad o es una de esas típicas bromas para ganar repercusión y visibilidad en internet.



"Conocí a esta hermosa mujer en 2008, nos casamos en 2011 y tuvimos a nuestro primer hijo el mismo año, tuvimos a nuestro segundo hijo en 2015 y tras diez años de casados descubrimos que somos hermanos"; comentó.



Lo cierto es que la confesión ha causado un sin fin de reacciones de internautas, quienes incrédulos de lo que escucharon, empezaron a cuestionar a los casados sobre los motivos para hacer pública su supuesta hermandad. Así mismo, otros ciudadanos recalcaron el parecido físico entre los dos y se mostraron sorprendidos por la historia.



“Aunque todos se parecen. Entonces, ¿van a disolver el matrimonio?”, “¿Por qué decirnos eso? Eso es asunto tuyo”, “Eso es imprescindible y criar a los niños juntos y decirles es su responsabilidad” y “dejen de mentir”, fueron algunos mensajes que dejaron usuarios de internet en la caja de comentarios del post.

