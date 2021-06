'Socialismo' se casó y a la boda asistieron 'Leninismo' y 'Comunismo'

Una boda se convirtió en tendencia en redes sociales debido al inusual nombre de la pareja y de los hermanos del novio: Socialismo, Leninismo y Comunismo.

La historia de los tres hombres con nombres de ideologías de izquierda ocurrió en la localidad de Seelanaickenpatti, en India.



Todo ‘estalló’ en redes cuando se difundieron las tarjetas de invitación a la boda con el inusual nombre de la pareja: Socialism (Socialismo) y su esposa Mamta Banerjee.

(Lea también: El curioso evento de 'Loki' que sucedió en Barichara, Santander)

La historia se volvió más insólita cuando ‘los invitados de honor’ de la boda fueron Leninismo y Comunismo, los hermanos del novio.



A. Mohan, padre de los tres hermanos y secretario de distrito del Partido Comunista de la India, le contó al medio local ‘Ruptly’ por qué decidió poner estos nombres a sus hijos. Afirmó que los escogió justo después de que se disolvió la Unión Soviética.



“Cuando la Unión Soviética se dividió, compré un televisor y estaba viendo las noticias en nuestra televisión. En las noticias decían: este es el fin del partido comunista en Moscú y en Rusia y el partido no podrá sostenerse después de esto”, afirmó.

(Le contamos: 'Adiós, peludo': prohíben entrada de mascotas desde Colombia a EE. UU.)

Mohan, entonces, decidió nombrar a sus hijos así “para reiterar el punto de que el comunismo sobrevivirá mientras haya existencia humana en el mundo”.



El secretario, incluso, dijo que, de haber tenido una hija, su nombre hubiera sido ‘Marxismo’.



Y aunque Mohan no se arrepintió de nombrar a sus hijos de esta forma, Socialismo, Comunismo y Leninismo contaron que sus particulares nombres les trajeron varias dificultades, por ejemplo, al momento de hacer amigos o entrar al colegio.



Los hombres mencionaron que sufrieron burlas, pues varios de sus compañeros no podían pronunciar sus nombres.



“A esa edad, no tenía idea de por qué nos llamaban así y solía preguntarle a mi padre. Nuestro padre solía decir: 'Será así por ahora, pero cuando seas grande estarás orgulloso de tu nombre”, aseguró Leninismo.

(Le puede interesar: Video: la extraña criatura que apareció en la India)

El padre de los tres hombres afirmó que las críticas que han recibido sus hijos les han ayudado a ‘perfeccionarse’.



Eso sí: el recién casado y sus singulares hermanos han seguido los pasos de su padre y en la actualidad son miembros de número del Partido Comunista de la India.

Más noticias

Desapareció hace 10 años y la hallaron viviendo encerrada con su novio

India: novio no llegó a la boda y la novia se casó con el padrino

Tendencias EL TIEMPO