Matonean a reportero por entrevista en inglés a Zendaya: 'su cara lo decía todo'

En un reciente evento que ha capturado la atención de las redes sociales, el programa matutino 'Venga la Alegría' se ha colocado en el centro de la polémica tras una entrevista realizada a la actriz Zendaya.

Los actores Timothée Chamalet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh visitaron la Ciudad de México para la premiere de 'Dune: parte dos' en el Auditorio Nacional, un evento esperado con ansias por numerosos medios de comunicación, incluido el equipo de TV Azteca.

Sin embargo, el momento más comentado fue cuando un reportero del programa enfrentó dificultades al entrevistar a Zendaya en inglés, desatando una oleada de críticas en plataformas como X.

Malentendido lingüístico en foco



El incidente se centró en una pregunta confusa dirigida a Zendaya: "Where do you live Spiderman?", en alusión a su relación con Tom Holland, quien interpreta al actual Spiderman.

Esta pregunta, aparentemente mal formulada o producto de los nervios, provocó confusión tanto en la actriz como en los espectadores.



Al no recibir una respuesta clara, una colega intervino, reformulando la pregunta a "Where is Spiderman?", a lo cual Zendaya respondió que probablemente él estaría en casa.

Este intercambio no pasó desapercibido, y rápidamente se viralizó, generando una avalancha de reacciones.

Ojo al "Juai de rito", que se anotaron los de Venga la alegría 🤣.



Ahora me mata la curiosidad de que fue lo que quizo preguntar 🤔. pic.twitter.com/ZRjJRmPDK5 — SAICO the DAD (@PlayerSaico) February 8, 2024

Las críticas hacia el reportero y el programa no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales expresaron su descontento, sugiriendo que 'Venga la Alegría' debería haber enviado a alguien más capacitado para la entrevista.

A pesar de la censura generalizada, hubo voces que se levantaron en defensa del reportero, atribuyendo el desliz a los nervios más que a una falta de competencia. Las opiniones se polarizaron, con comentarios que iban desde la incredulidad hasta el humor, reflejando una variedad de perspectivas sobre el incidente.

Entre las reacciones, destacaron frases como “Más que la dicción, que ped* con venga la alegría siendo la tía de la cena que te pregunta: ¿y el novio?”; “Ha de ser sobrino de X. Gálvez”; y “De los creadores de #JuayDeRito”, mostrando la creatividad sin límites de los usuarios al comentar el suceso.

