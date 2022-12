Matilda, una de las películas más icónicas de los años 90, cuenta la historia de una niña que le tenía un gran amor a los libros, tanto así que todas las mañanas escapaba de su casa a la biblioteca para pedir prestado uno diferente. Sin embargo, a los cinco años descubrió que tenía el poder de mover objetos con su mente, algo que la llevó a hacer algunas travesuras en su escuela que era liderada por ‘Tronchatoro’, una directora que odiaba a los niños.

En compañía de su querida profesora, Elizabeth Taylor, más conocida en la película como la ‘Señorita Miel’, logra desafiar a ‘Tronchatoro’ , mientras que 'Matilda' logra liberarse de su familia, ya que eran un grupo de personas por las que ella nunca se sintió comprendida.



La película no solo muestra el poder de 'Matilda', sino también su amor por los libros, las recetas de cocina y su curiosidad por el mundo. En ella hay escenas que han hecho reír a las generaciones que la han visto.

A pesar de que ‘Tronchatoro’ fuera la villana de toda la escuela, también fue quien le dejó a los televidentes momentos divertidos por recordar, como, por ejemplo, cuando hizo que uno de sus estudiantes, llamado 'Bruce', se comiera una gigantesca torta de chocolate delante de toda la institución.



Sin embargo, una de las escenas más icónicas de la película fue cuando ‘Tronchatoro’ hizo que toda la escuela se organizara en fila para saludarla. En el momento en el que todos le habían hecho caso a la directora, ella se le acercó a una niña que tenía un overol rosado, gafas y dos trenzas para humillarla delante de sus compañeros.

En un principio, la villana le preguntó a 'Amanda', como se llamaba la menor, sobre su peinado, ya que las trenzas no estaban permitidas en la institución. Por eso, en el momento en el que ‘Tronchatoro’ le ordenó que al día siguiente no podía llegar de esa manera a la escuela, le tomó los dos moños que sujetaban su pelo y la hizo girar sobre el aire, hasta lanzarla al cielo.



Gracias a que la niña no se lastimó al caer al suelo, ya que su punto de llegada fue un potrero lleno de flores, sus compañeros celebraron su victoria y ‘Tronchatoro’ los mandó a callar. Como el personaje de 'Amanda' conmovió a sus espectadores con esa escena y además apareció varias veces en la película, ¿qué está haciendo actualmente la actriz que interpretó su papel?

Jacqueline Steiger, más conocida por ser la actríz que interpretó a 'Amanda', la chica de las trenzas en la película 'Matilda', actualmente tiene 35 años y aunque desde el año 2005 no hace parte de las pantallas de Hollywood, estudió una carrera universitaria y ahora es una escritora profesional.

Películas en las que trabajó Jacqueline Steiger

Steiger contó para el portal ‘Wayback Machine’ cómo fue su experiencia en algunas de las películas en las que trabajó desde que tenía 10 años. Para ella, 'Matilda' fue una de sus favoritas y además disfrutó mucho grabando.

“Fue en realidad mi favorita de toda mi carrera, sobre todo por los adultos con los que trabajamos en el set. Me encanta la cara de sorpresa de los niños cuando me preguntan si le tenían miedo a Tronchatoro”, dijo la actriz para el portal ‘Wayback Machine’.



Por otro lado, confesó que cuando trabajó en la película de ‘Daniel el travieso’ para ella fue algo extraño el haber interpretado a una chica femenina.

Mientras que en el año 2000, cuando interpretó a 'Ruby', la mejor amiga de 'Mona', la protagonista de la película ‘Beautiful’, ella aprendió a montar bicicleta, lo cual hoy en día sigue practicando.



“La escena más difícil de filmar para mí fue la escena de la bicicleta; ¡Casi le doy a mi madre un infarto! Hasta el día de hoy, todavía no soy muy bueno en una bicicleta”, confesó la mujer al portal mencionado.

La vida de Jacqueline Steiger

Esta actriz, nacida el 26 de diciembre de 1986, incursionó en la actuación luego de manifestar estar aburrida en la escuela, por lo que su madre pensó en darle nuevos guiones para que leyera todos los días con el fin de mantenerla entretenida, según explicó a ‘Wayback Machine’.

​

El trabajo de leer guiones influyó tanto en ella que en 1999, cuando tenía 10 años, logró participar en películas como ‘Matilda’ y ‘Dennis the Menace Strikes Again’.

En estos oficios no solo aprendió a actuar mejor, sino también algunas técnicas utilizadas en los medios audiovisuales para grabar mejor, como por ejemplo, ‘la línea de visión’ y ‘dailies’. Aunque está agradecida por haber trabajado en varias películas de Hollywood, hoy en día se dedica a algo diferente.

¿A qué se dedica actualmente?

Después de participar en el documental ‘The Making of 'Matilda' en el 2005, se tomó un descanso de la actuación para terminar la escuela y se graduó ‘summa cum laude’ de la Universidad de California en Los Ángeles con una licenciatura en Lingüística y Antropología y una especialización en Estudios LGBT. Su título le permite aprender acentos con facilidad y ser profesora. También fue al Carnegie Hall con el Coro de Mujeres del Colegio El Camino.

Actualmente trabaja en la revista ‘San Diego Comic’ como escritora de historias de ciencia ficción, fantasía y vídeo juegos, además de enseñar sobre literatura en su propia página web ‘Magic Hour Instructional Design’, en la que ofrece a sus clientes técnicas para que puedan aprender sobre creatividad a la hora de inventar historias.



Según el portal ‘Wayback Machine’, a Jacqueline Steiger le gusta que en su carnet de trabajo le pongan la credencial de ‘nerd’ porque estudiar es algo que le apasiona.

