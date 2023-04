Una de las separaciones que causó más revuelo en redes sociales fue la de Melissa Martínez y Matías Mier. En septiembre del año pasado, el futbolista confirmó en su cuenta de Instagram que ya no estaban juntos y que habían decidido ponerle fin a su relación de más de cinco años.

“Me siento en la obligación de comunicarles que después de más de 5 años de relación con Melissa, hicimos un alto y decidimos seguir por caminos separados. Normalmente, esta es una situación privada, pero en nuestro caso no hemos tenido el espacio, ni el derecho, ya que se han transmitido distintas versiones en redes sociales”, escribió.



Por su parte, la presentadora de ‘ESPN’, Melissa Martínez, en una entrevista con la española Eva Rey, reveló como ha vivido ella la separación. “Esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años (…)Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, comentó.



(Lea también: El joven que cocinó para J Balvin y terminó como habitante de calle en Medellín).

El nuevo amor de Matías Mier

Meses después de esta noticia, se empezó a rumorar que Mier ya tenía un nuevo amor en su vida y luego se conoció el nombre de la mujer. Se trata de Valentina Rendón, una periodista, que hasta el momento no ha presentado de forma oficial.



Recientemente, el uruguayo decidió irse a jugar con el Bhayangkara Football Club de la Superliga de Indonesia, pero, hace unos días, regresó a Colombia y está con su nueva pareja. Recientemente, Mier sorprendió a sus seguidores al subir en su Instagram un video en el que se le ve acompañado de Valentina en las playas de San Andrés.



En la grabación se observa, que en la playa con ellos hay dos parejas, quienes también están disfrutando del sol y de la playa. Asimismo, se ve a Valentina Rendón con unas gafas de sol y bajo una sombrilla tomándose fotos con su celular. Además, acompañó este clip con la canción ‘Rush’ del DJ Luigi Torres.



(Siga leyendo: El truco: mujer entrega celular falso en atraco de bus en Barranquilla (video)).

Este video ha sido compartido por diferentes páginas que se dedican al entretenimiento y ahí los internautas han tenido la oportunidad de comentar sobre esta relación, algunos han criticado al futbolista y otros lo han defendido diciendo que merece ser feliz.



“A lo mejor él buscaba una mujer que corriera con él para todo lado, que no hiciera nada, y como Melisa berraca para el trabajo, le quedó grande luchar por el hogar que Dios unió”, “Cambio Ferrari por Renault 4”, “¡Todos tienen derecho a ser felices! ¡Bien por él! No sé por qué todo el mundo dice que ella fue cacho cuando no es así”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

