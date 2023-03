El futbolista uruguayo Matías Mier, exesposo de la periodista colombiana Melissa Martínez, comenzó el 2023 con varios cambios drásticos en su vida: uno de los más importantes, quizás, fue su contratación por parte del Bhayangkara de la Liga de Indonesia.



El deportista llegó a Independiente Santa Fe a inicios de 2022, luego de un corto paso por Central Córdoba, en Argentina. Sin embargo, su estadía en el equipo bogotano tampoco duró mucho, pues después de algunos meses, el club decidió no renovar su contrato.

Tras su salida de Independiente Santa Fe, el volante uruguayo no encontró equipo en el fútbol local. No obstante, sí lo hizo a decenas de kilómetros de distancia, en el Bhayangkara de la Liga de Indonesia. “Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir gracias. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque voy a cumplir mis sueños, pero volveré con la gente que amo”, escribió Mier en su cuenta de Instagram a mediados de enero de 2023.

Era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas FACEBOOK

TWITTER

Desde el continente asiático, el futbolista ha compartido imágenes, videos y detalles de su experiencia en el equipo indonesio. En entrevista con el diario uruguayo ‘Ovación’, Mier contó cómo ha sobrellevado su vida alejado del territorio colombiano, que por varios años fue su “segundo hogar”.

(Lea también: Matías Mier olvida a Melissa Martínez: polémica celebración en Indonesia).

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, reveló Mier para el diario deportivo citado anteriormente.

Facebook Twitter Linkedin

El uruguayo también jugó para el Club Atlético Central Córdoba. Foto: Instagram: @mati.mier

(Siga leyendo: ¿Solidaridad con Melissa Martínez? Ana Karina Soto explota contra Matías Mier).

Aunque el deportista no hizo explícitas las “cosas extrafutbolísticas” que lo habrían llevado a despedirse del fútbol colombiano, pronto los fanáticos comenzaron a especular que estarían relacionadas con su separación con la periodista Melissa Martínez.

Una mediática separación

Si bien Mier no tuvo logros futbolísticos destacados en 2022 -por el contrario, su rendimiento fue altamente cuestionado-, eso no le impidió acaparar los titulares de noticias tras su separación con la presentadora Melissa Martínez, con quien sostuvo un matrimonio de más de dos años y algunos más de relación.



La confirmación de la ruptura entre el futbolista y la periodista se dio luego de que comenzaran a surgir rumores de infidelidad. Fue precisamente Mier quien salió a disipar las especulaciones con un contundente mensaje, en el que no solo anunció su separación con Martínez, sino que también pidió perdón públicamente.

(De interés: Matías Mier, con todo: les presentó su novia a sus padres, tras Melissa Martínez).

“En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas, y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la cual le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, escribió el volante uruguayo en Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Después de más de cinco años juntos, Melissa Martínez y Matías Mier decidieron poner fin a su relación. Foto: Instagram: @melissamartineza / @mati.mier

Tanto fue el eco de su separación con la presentadora, que cuando se conoció el nuevo destino del futbolista a mediados de enero de 2023, muchos internautas no dudaron en asegurar que lo hacía para estar lejos de Martínez.



Aunque aún no existe un noviazgo confirmado, al uruguayo se le ha relacionado en los últimos meses con la exjefe de prensa de Independiente Santa Fe Valentina Rendón, con quien ha sido captado en varias oportunidades. Una de las más recientes fue en el restaurante del cantante de música popular Jhon Alex Castaño, llamado ‘El rey del guiso’.

Más noticias en EL TIEMPO

La DJ de guaracha Marcela Reyes vuelve a la música tras su paso por Survivor

Drew Barrymore y los secretos de su eterna juventud: así se ve a sus 48 años

El conmovedor reencuentro, tras 20 años, de dos gemelos separados al nacer

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO