A finales de 2022 el futbolista uruguayo Matías Mier, quien se desempeñaba como mediocampista del Santa Fé, estuvo en boca de todos tras las sospechas de que se estaría separando de su esposa, la presentadora Melissa Martínez, tras tres años de matrimonio.



La conversación se tornó más tensa cuando surgieron fotos de él junto a otra mujer. Según supo ‘FUTBOLRED’, ella formaba parte de la oficina de prensa del equipo bogotano, pero renunció cuando se supo de su supuesta relación con el futbolista.

Con el pasar de las semanas se mostraron en público sin temor alguno y la identidad de la mujer se reveló: Valentina Rendón es su nombre.



(Siga leyendo: ‘Estoy molesta’: Cardi B se mostró inconforme sobre la nueva Miss Universo).



Por su parte, la periodista de ‘ESPN’ Melissa Martínez no quiso dar mayores declaraciones, pero borró la mayoría de recuerdos junto al jugador.

Pues bien, ya resuelta la separación, todo parece indicar que el uruguayo también decidió disolver compromisos profesionales que lo ataran a Colombia y no renovó su contrato con el Santa Fé, por lo que se va del país.



Así lo comunicó él mismo por medio de Instagram: “Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir GRACIAS”.



“Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños, pero volveré con la gente que amo”, finalizó.



(Siga leyendo: Argentino cayó en coma durante el Mundial y al despertar se enteró del campeón).



Recordemos que en su paso por Colombia Mier jugó tanto para Junior como para La Equidad e Independiente Medellín. Por lo pronto, no se tienen detalles de cuál será su futuro deportivo.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS