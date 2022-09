Durante los últimos días se ha comentado en redes sociales una supuesta ruptura entre Matías Mier y Melissa Martínez, debido a que el deportista eliminó algunas fotos que tenía con la presentadora. Por lo que varios de sus seguidores empezaron a especular sobre este hecho.



Además, algunos portales especializados en temas de entretenimiento habrían dejado en descubierto que Matías ya tendría un nuevo amor. Al parecer, estaría con una joven que se desempeña como Comunicadora Social y la conoció porque ella trabajó en la oficina de prensa del Club Cardenal.



Sobre aquella primera imagen, en la que se le ve de la mano de una mujer, 'Futbolred' conoció que a Mier no le cayó nada bien la imagen, pues sabe que fue tomada en una reunión exclusiva, y no pretendía revelar que anda con otra mujer, y así no exponer su vida privada. Es por eso que anda buscando responsables y culpables de que la imagen haya salido a la luz.

A lo que se suma el hecho de que recientemente el futbolista borró todas las imágenes y contenido que tenía con Melissa en su perfil de Instagram.



Esta acción dio para que sus seguidores empezaran a comentar que la relación entre la pareja estaría llegando definitivamente a su fin.



Lo que se sabe de la ruptura



Según Ariel Osorio, presentador de 'Lo sé todo', “Aparentemente, el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa. Quiere que su esposa no tenga necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosa con lo que Melissa ha dicho tajantemente: ‘¿Perdón? No señor’”.



Esa situación dio a entender Osorio, sería el detonante de la supuesta separación. Situación que es llamativa, pues Mier la conoció en el ejercicio de su profesión.



"Empezamos nosotros a hacer una investigación y aunque todavía se siguen, que lo comprobamos, en el cumpleaños de él, Melissa, su esposa, no publicó absolutamente nada para Matías”, concluyó el reportero.

