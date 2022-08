Mateo Carvajal se está dando una nueva oportunidad en el amor tras su separación de Melina Ramírez. El exparticipante de ‘El Desafío’ está saliendo con la influenciadora Stephanie Ruiz.



La pareja disfruta de mostrar su vida en redes sociales y constantemente publican contenido de la relación. Mateo Carvajal tiene un hijo con su anterior pareja que ya ha aparecido compartiendo tiempo con Ruiz.



En su cuenta de Instagram, Carvajal comenzó una nueva dinámica llamada ‘Verdades de la flaca’, donde expone algunas de las excentricidades de su novia.



“Hoy vamos a hacer una actividad que se llama ‘Verdades de la flaca’ o ‘Verdades de mi novia’, para que no suene tan duro y ella no se vaya a subir de revoluciones. Conocerla mejor desde mis perspectivas”, relató el deportista a modo de chiste.



La actividad empezó como un juego entre ambos. Sin embargo, el deportista contó detalles privados de Ruiz que molestaron a la influenciadora. A modo de broma, insinuó que su pareja le presta su carro solo para que lo deje con combustible.



“Verdades de la flaca. Ella es muy amable con su carro y me dice: Cógelo cuando lo necesites. Cuando es insistente en prestármelo es porque no tiene gasolina y necesita que yo se la tanquee”, contó Carvajal en una de sus historias de Instagram.



Los seguidores de la pareja se rieron de la anécdota y en redes sociales los internautas los aplaudieron por ser tan genuinos en su relación.



La respuesta de Stephanie

A la empresaria e influenciadora no le gustaron los comentarios de Mateo Carvajal, por lo que decidió revelar un secreto del deportista. En su Instagram, le contó a sus fanáticos que en ocasiones su pareja no utiliza ropa interior.



“Una de las verdades de Mateo es que a veces, de la nada, aparece sin calzoncillos. No se pone calzoncillos”, expresó la mujer.



La anécdota no se quedó allí y Stephanie Ruiz agregó que las prendas íntimas de su novio suelen estar rotas o en mal estado. Incluso, mostró un video con unos supuestos calzoncillos de Carvajal.



Inmediatamente Mateo Carvajal utilizó su cuenta de Instagram para desmentir las afirmaciones de su pareja. Aseguró que la mujer habría utilizado unas tijeras para dañar su ropa y hacerlo quedar mal.



Finalmente la pareja se tomó el hecho con risas y mostraron las nuevas prendas que compraron. Carvajal afirmó que Stephanie tendría que pagar la cuenta por los boxers.

