Desde que el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana’ en 2017, Mateo Carvajal, terminó con la madre de su hijo Salvador, Melina Ramírez, en el 2019. No había presentado a ninguna otra pareja.



Sin embargo, a principios de este año el paisa, de 29 años, le presentó a sus 4.4 millones de seguidores a su nueva novia, la modelo Stephanie Ruiz. Al comienzo de la relación la pareja mostraba que estaban muy felices y compartían en diferentes ocasiones especiales y románticas.

Pero sus seguidores en el mes de septiembre, notaron que no todo estaba bien entre ellos, porque ninguno publica fotos o historias juntos. Desde ese entonces, Mateo ni Stephanie habían confirmado su separación.



Pero hace unas horas, ambos dejaron mensajes extraños en sus historias de Instagram que sus seguidores los asociaron como indirectas hacia el otro. “Con esas amigas y de fiesta en fiesta…”, escribió primero el antioqueño sin etiquetar o nombrar a alguien en específico.



A los pocos minutos, Stephanie publicó “usted que no me supera…y con esos amigos tan raritos y depresivos”. Hasta este punto, se podría pensar que son mensajes aleatorios que no van dedicados a nadie en específico.



Pero, Mateo Carvajal subió otro mensaje que al parecer es en respuesta de lo que le comentó su ex. “Mis amigos ‘depresivos’, pero al menos con un poquito de cerebro”, escribió el paisa. Hasta el momento, ninguno de los dos ha vuelto a publicar en sus historias. Pero sus seguidores no dejan de crear hipótesis sobre sucedido en la relación.

