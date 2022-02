“Don Jhonny está corriendo como un animal, como los grandes. Usted está en un nivel alto, está corriendo exactamente igual a lo que yo corro. Le tengo un reto para que salgamos al ruedo, sino le da miedo”, dijo este miércoles el influencer Mateo Carvajal en una historia de Instagram al cantante de música popular Jhonny Rivera.

Resulta que Rivera ha estado publicando en sus redes sociales la evolución del entrenamiento físico que lleva a cabo desde hace varios días. El artista sale a correr varios kilómetros en Pereira, capital risaraldense y tierra natal del cantante.

Al darse cuenta de esto, Carvajal aprovechó para lanzar una interesante propuesta al intérprete, retándolo a una carrera, en la que el ganador se llevaría diez millones de pesos.



Además, aseguró que le daría una ventaja: "La voy a hacer sin desayunar. Es lo único porque usted está corriendo bien".

'A mí no me da miedo'

La respuesta de Jhonny Rivera no tardó en llegar. Aseguró que no le da miedo, pero que sí le daría pesar perder el dinero apostado. Por eso, le pidió que le diera un poco más de ventaja: "Se la pinto de esta manera: usted hace cinco kilómetros y yo hago cuatro kilómetros".



Después de la propuesta de Rivera, las historias de Instagram de ambos famosos se volvieron un chat en el que iban y venían propuestas y contrapropuestas.



Al final, llegaron a un acuerdo, con una respuesta del intérprete: “Ya lo pensé, la idea no es que me gane sobrado, la gracia es que eso sea competido. Regáleme 300 metricos más, 7.2 y (...) usted hace 10 (kilómetros)”.



Carvajal respondió con un coloquial '¡Vamos pa' esa!'.



¿Sí se atreverán?

