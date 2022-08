Mateo Carvajal tuvo una famosa separación de Melina Ramírez, la mamá de su primer hijo. Ahora, se está dando una nueva oportunidad en el amor con la influencer Stephanie Ruiz.



En redes sociales los dos se muestran felices y constantemente publican fotos y anécdotas juntos. Incluso se han estado compartiendo con el pequeño Salvador, hijo del deportista.



(Siga leyendo: Fredy Guarín sorprende a sus seguidores con su nuevo 'look').

La pareja reveló que empezó su relación en 2021 y desde entonces han tenido altibajos en su noviazgo. Sin embargo en los últimos meses se han mostrado más unidos que nunca e incluso expresaron que querían mudarse juntos.



Todo parece indicar que la relación va por buen camino y que estarían planeando su futuro. Ahora, Mateo Carvajal habría admitido en redes sociales que próximamente ampliarán la familia.



En un video en vivo en Instagram, se unieron los influencers ‘El Mindo’, ‘La Liendra’ y Carvajal para conversar un rato. En medio de la charla, empezaron a hablar sobre los proyectos personales que tiene el deportista.



(Más: Yailin reapareció en Instagram tras rumores de separación de Anuel).



Mateo Carvajal aprovechó el momento para reírse y luego con mayor seriedad, aseguró que tiene algo importante en camino. Tras la curiosidad de ‘El Mindo’, finalmente reveló cuál sería el secreto.



El modelo miró a la cámara y mostró a los influencers y a los seguidores una prueba de embarazo con un resultado positivo. Inmediatamente los otros creadores de contenido hicieron caras de sorpresa.



Ni Carvajal ni Stephanie Ruiz se han pronunciado sobre el hecho pero para algunos internautas ya sería algo seguro. Hace unas semanas Salvador Carvajal, el primogénito de Mateo, cumplió tres años y los celebró con su papá en Medellín.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja estuvo de vacaciones en Cancún, México, el mes pasado. Foto: Instagram: @mateoc17

Las bromas a Stephanie Ruiz

A modo de chiste, Mateo Carvajal inició un segmento en su cuenta de Instagram llamado ‘Verdades de la flaca’, en este espacio el influencer confesó algunos detalles sobre la vida de su novia.



Hace unos días se volvieron tendencia luego de que el deportista asegurara que Ruiz solo le presta su carro, para que le llene el combustible. A la modelo no le gustaron los señalamientos y horas después se vengó.



(Le recomendamos: Isabella Santodomingo habló sobre su sufrimiento por los cambios en su físico).



“Verdades de la flaca. Ella es muy amable con su carro y me dice: Cógelo cuando lo necesites. Cuando es insistente en prestármelo es porque no tiene gasolina y necesita que yo lo haga”, contó Carvajal en una de sus historias de Instagram.



Ruiz no se quedó callada y reveló un secreto de Mateo Carvajal. Afirmó que el creador de contenido utiliza ropa interior en mal estado e incluso subió un video con algunas de sus prendas íntimas.



“Una de las verdades de Mateo es que a veces, de la nada, aparece sin calzoncillos. No se pone calzoncillos”, expresó la mujer.



Las grabaciones causaron risas entre los seguidores de la pareja y fueron aplaudidos por mostrarse genuinos. Al final de las bromas, Stephanie Ruiz llevó a su novio a comprar ropa nueva para reponer la que estaba rota.

Más noticias

Sylvester Stallone se separa de Jennifer Flavin tras 25 años de matrimonio

Libertad para exparticipante de 'El Desafío' capturada por tráfico de drogas

Laura Londoño: estas serían las razones por las que terminó con John Álex Toro

¿William Levy encontró el amor? Vanesa Romero sería su nueva novia

Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras acusaciones de lavado de dinero

Tendencias EL TIEMPO