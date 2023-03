Mateo Carvajal es un reconocido modelo e influencer paisa que cada vez toma más popularidad entre los colombianos gracias a sus apariciones en redes sociales y también en diferentes programas de televisión.



Además, su relación con la presentadora y modelo Melina Martínez también hizo que muchas miradas se giraran hacia él.

De este romance nació Salvador, un niño que ha sido elogiado por muchas personas ya que, de acuerdo muestran sus padres, ha estado cuidado con mucho amor y atención, a pesar de que sus padres no esten juntos, se nota la devoción por su pequeño.



Ahora bien, una de las características que más llaman la atención del paisa tiene que ver con sus múltiples tatuajes, teniendo en cuenta que Mateo luce varias de estas modificaciones en todo el cuerpo.



El último causó diferentes comentarios, teniendo en cuenta que Carvajal decidió rendirle homenaje a su hijo tatuandose 'Salva' en su mano.



Sin embargo, utilizó sus dedos para escribirlo, pero en el dedo meñique tatuó dos letras, tal como se ve en esta publicación:

A raíz de esto se han generado todo tipo de comentarios, entre ellos grandes críticas que aseguran que no el tatuaje no está bien pensado y que se ve mal escrito el nombre de su hijo.



No obstante, el modelo se ve feliz con este regalo para su pequeño y lo luce con todo el orgullo posible en redes sociales.

