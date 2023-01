Este lunes 23 de enero se estrenó el reality ‘Suvivor: la isla de los famosos’ del canal RCN. Este programa era uno de los más esperados, pues los colombianos podrán ver a celebridades competir en condiciones extremas en la Isla Saona, en República Dominicana.

Sin embargo, su segundo capítulo decepcionó a varios televidentes por las renuncias de Manuela Gómez y Mateo Carvajal. Del paisa se tenían grandes expectativas pues ya había participado en cinco realitys anteriormente. Además, es un gran deportista y muchas personas lo admiran por su disciplina con el entrenamiento físico.



Cuando se acabó el episodio, Carvajal en sus historias de Instagram explicó por qué no había podido aceptar el reto. Sin embargo, empezó agradeciendo al canal por tenerlo en cuenta para el programa.



“Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación y un formato excepcional”, contó.



(Lea también: El conmovedor mensaje de Sergio Vega tras la muerte de su esposa, Paula Durán).

Además, agregó: “En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”.



El ganador del ‘Desafío Superhumanos’ de 2017 del ‘Canal Caracol’ recibió fuertes críticas de sus seguidores por su renuncia, así que aprovecho para hablar de eso en sus historias.



“Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la cago, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza. Esos momentos, del sacudoncito son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir…”, comentó.



(No deje de leer: José Ángel Llamas: el galán que dejó la televisión y se volvió pastor).

Asimismo, destacó que las personas que se quedaron en la isla son unos guerreros por continuar en el programa. “Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: ‘Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude’. A ellos, felicitaciones, son de admirar…”, aseguró.



Por último, Carvajal quiso añadir un poco de humor a su discurso y bromeó con asistir a otro programa de televisión: “¿Qué otro ‘reality’ hay por ahí y me meto? Esta vez, voy con toda (risas).Y si de pronto, alguien sabe, si están buscando gente para otro ‘reality’, yo me meto. Yo soy personaje y prometo que no voy a renunciar, si me vuelven a llamar”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Estos son los olores y colores que despiertan y aumentan el deseo sexual

¿Arrepentido? Hombre invitó a la ex a su boda y se atacó a llorar

La polifacética actriz que dejó atrás el cine porno para triunfar con Zendaya

Revelan el último correo de Steve Jobs y quién era su destinatario