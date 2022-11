El deportista y creador de contenido Mateo Carvajal, conocido por su participación en ‘El Desafío’ de 2017, lleva aproximadamente un año de noviazgo con la influenciadora Stephanie Ruiz desde que confirmó su relación a finales de 2021, dos años después de la ruptura con la modelo Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador.

La pareja es popular en redes sociales por contar detalles de su relación, así como por las bromas pesadas que le juegan a sus fanáticos con la indirectas en Twitter, a quienes les han hecho pensar en algunas ocasiones que ellos han estado a punto de terminar.



Pero también, en los más recientes videos compartidos por Carvajal en su cuenta de Instagram, se ha visto a la influenciadora muy cercana al pequeño Salvador. Incluso en una de las publicaciones el niño defiende a la paisa cuando en broma su tío, Isaac Carvajal, intenta besarla.



"¿De quién es Stephanie?" le pregunta Mateo y el niño responde "de papá".

La cercanía de la modelo con el pequeño Salvador refuerzan los rumores de sus seguidores, quienes hablan de una posible pedida de mano luego de que Carvajal hiciera una confesión en sus historias de Instagram en medio del viaje que realiza con la influenciadora en París.



"Ay señores estamos en París y tengo miedo, tengo miedo porque la flaca me invitó a una cita y me dijo "póngase elegante" y esto fue lo máximo que pude dar de mí, ella se está arreglando...se imaginan como va salir, porque vamos a una cita a la Torre Eiffel", detalló el deportista la noche del 24 de noviembre, quien no ha dejado de compartir los detalles de su viaje en pareja a la ciudad del amor.



Luego de eso, compartió una imagen de ambos frente a la Torre Eiffel​ iluminada.

Sin embargo, luego de un rato, Carvajal apareció nuevamente hablándole a sus seguidores desde la habitación del hotel y en voz baja hizo la declaración que ha levantado las sospechas de una posible pedida de mano.



"Vean yo juré que la primera vez que viniera acá, yo iba a hacer algo muy especial en la Torre Eiffel. Ella no sabe, pero estoy nervioso, ¿ya adivinaron que voy a hacer?", reveló el deportista.



Acto seguido, escribió "mejor mañana les muestro, que descansen".



Aún así, hasta el medio día del 25 de noviembre en Colombia y la noche en Europa, el exparticipante de 'El Desafío" no había publicado nada.

La declaración le dio a entender a sus seguidores que habrían intenciones de que Carvajal le propusiera matrimonio a Stephanie Ruiz.



"¿Será el anillo?"

"¿Y no le pidió matrimonio?"

"Acá se compite, ¿quién se casa primero, mateito o melinita?"



Fueron algunos de los comentarios frente a la confesión del deportista.

