Mateo Carvajal es un reconocido deportista e influenciador en redes sociales. El paisa es recordado por su participación en el programa 'El Desafío' de 2017 del Canal Caracol.



Desde entonces, Carvajal solo ha aumentado su popularidad entre los internautas. Uno de sus rasgos más característicos son los numerosos tatuajes que tiene en su cuerpo y su rostro.



A pesar de que el antioqueño se considera un fanático de este tipo de diseños, hace unas horas reveló que ha sufrido discriminación por las marcas. Manifestó que constantemente recibe críticas por parte de su familia, que no aprueba su decisión.



“En mi casa todavía sufren, les noto el estrés a mis papás de pensar ‘no, este man está loco, otro tatuaje en la cara’ y se angustian, yo les siento esa pesadez, lo lamento mucho”, señaló.



Añadió que nada más en su rostro tiene 11 tatuajes, todos realizados en los últimos años. En las calles también se ha enfrentado a los juicios de los demás, sin embargo en su familia es donde más percibe la molestia.



“Incluso ha escalado así en mi núcleo familiar, me miran y me dicen ‘definitivamente a mí ya me da como miedo mirarlo a la cara’, pero esta decisión de verme así la tomé hace muchos años, el miedo de las personas cercanas mías era que ya no iba a conseguir trabajo o que me cerré muchas puertas, pero yo a eso no le copio”, indicó Carvajal.



El 'influencer' concluyó diciendo que no le incomodan los comentarios de los demás y que gracias a su aspecto físico ha logrado cumplir varias metas de su vida. Indicó que algunas personas aún mantienen estereotipos de cómo deberían verse los demás.

Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz confirmaron su romance a inicios de año. Foto: Instagram: @mateoc17

La relación con Stephanie Ruiz

Mateo Carvajal mantuvo un famoso romance con la presentadora Melina Ramírez hace unos años. De esa unión nació Salvador, en julio de 2019. Tras la ruptura de la pareja, el creador de contenido no volvió a confirmar una relación hasta hace unos meses.



Desde finales del año pasado Carvajal manifestó que estaba enamorado de la modelo Stephanie Ruiz. Los dos confirmaron su noviazgo un tiempo después y se mostraron muy unidos en redes sociales.



Hace unas semanas eliminaron todas las fotos juntos de sus cuentas de Instagram, lo que encendió los rumores de una ruptura. Ruiz cumplió años en septiembre y mientras realizaba su celebración en Medellín, Carvajal se encontraba de viaje en Estados Unidos.



A pesar de que fue una relación estable, tampoco la felicitó en redes. Algunos internautas revisaron sus perfiles y encontraron que la pareja aún se sigue pero ya no interactúan como antes.

