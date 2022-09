Mateo Carvajal es uno de los influenciadores y deportistas más reconocidos en redes sociales. Actualmente tiene una relación la empresaria Stephany Ruiz. Desde que se oficializó su romance han estado compartiendo aspectos de su vida en las redes sociales, pero sobre todo, el amor y el cariño que ambos se tienen.



El paisa es padre de un pequeño de 3 años de edad, Salvador Carvajal, hijo que tuvo con Melina Ramírez, su expareja, con quien sostuvo un noviazgo hasta el año 2019.



Mateo ha sido criticado por varias cosas que publica en sus redes sociales. En las últimas horas fue blanco de comentarios por sus labores como padre, pues esta vez él decidió exponer a un usuario que lo estaba juzgando.

El ‘influencer’ compartió un pantallazo de una breve conversación con el usuario en cuestión, quien lleva por nombre Edison. En el mensaje se puede ver que este hombre se refiere a Mateo Carvajal como “mera loca” y también le escribió: "Parce, los hijos no se compran con regalos”, esto luego de que Mateo publicara unas fotos de los obsequios que le entregaría a su hijo.



Luego él se dispuso a contestar la crítica diciendo: “El mío lo compro con detalles todos los días o señor Edison: ¿Acaso usted es mujer mía?”.

Además de compartir en su perfil esta conversación con Edison, Mateo Carvajal se expresó sobre el tema con un poco de sarcasmo: “Ah no, él se cree mi mujer, que el hijo lo tuve con él. Qué güeva”.



Vale recordar que tanto Mateo como Melina Ramírez han sido muy abiertos a la hora de compartir fotografías y videos sobre diferentes momentos de su vida, pero cada uno por su cuenta.



Además, el creador de contenido en varias ocasiones ha expresado públicamente todo el amor que siente hacia su pequeño. En junio pasado realizó una publicación diciendo: “¡Me llenas el corazón de felicidad completa! Verte me inspira y me hace sentir grande, mis lágrimas por ti siempre serán de admiración y alegría. ¡Acá está tu papá y tú mi mejor amigo para siempre”.

