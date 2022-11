Mateo Carvajal es uno de los creadores de contenido más reconocidos del país. Logró adquirir fama luego de ganar el ‘Desafío Super humanos, de Caracol Televisión’, en 2017, por lo que se posicionó como uno de los influencers de vida fitness con más seguidores; tan solo en Instagram ya cuenta con más de 4 millones de seguidores.



En las últimas horas, el deportista ha logrado llamar la atención de su audiencia por haber hecho publicó una curiosa y jocosa situación que dejó mal parada a su actual pareja sentimental, la modelo Stephanie Ruíz, pues, según comentó, a la modelo se le habría olvidado su cumpleaños.



El atleta estuvo compartiendo una seguidilla de historias en su perfil personal de Instagram con las reacciones de las personalidades del mundo de la farándula, amigos y familiares que se acordaron en enviarle un sentido homenaje al antioqueño por su ‘vuelta al sol’ número 31.

Ante la situación, Carvajal notó la ausencia de su novia, por lo que decidió realizar una reacción a través de un video en el que mencionó que su enamorado no se ha reportado con ningún regalo de cumpleaños, así que, de forma irónica, se mostró indignado por la situación.



“Creo que la flaca se está quedando sin plata. Pues sí, hoy me felicitó, y que ‘Dios te bendiga y que los cumplas feliz’. Y yo por dentro como que: ‘¿qué me ira a dar de regalo?’”, dijo el joven en sus historias. “No me ha dado nada, y eso lo hace pensar a uno un montón de cosas, replantear un montón de cosas”, expresó.



“Yo creo que me van a llevar a un motel. Pero yo me voy a hacer el sorprendido porque yo la escuché hablando por teléfono dizque: ‘ya tenemos lista la suite’. Y voy a aceptar, pero que no lo coja de rutina. Voy a ir por hoy”, agregó el ganador del ‘Desafio’.



