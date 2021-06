Mateo Carvajal es criticado por ostentoso 'regalo' a su hijo

El ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017', Mateo Carvajal, es uno de los integrantes de la farándula nacional que ha dado mucho de que hablar en redes sociales en diferentes momentos.



Recodemos que hace poco fue noticia al compartir con sus seguidores su interés en llamar la atención de la modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel.



Sin embargo, en la actualidad es tendencia, debido a una publicación que hizo el pasado lunes, 28 de junio, en su cuenta oficial de Instagram. En esta compartió con todos sus seguidores un corto video en el que se le ve contando fajos de dinero, acción que muchos tildaron de ‘pretenciosa’.



AL parecer, el deportista estaría haciendo una inversión futura para el bienestar de su hijo Salvador, producto de la relación que tuvo con la presentadora caleña Melina Ramírez, la cual finalizó en diciembre del 2019.



"Hijo, mi mayor logro será verte crecer feliz con la tranquilidad que puedas ir siempre en busca de tus sueños. Pensé que asegurarte la universidad sería una buena idea PERO ahorrar en ORO es la mejor decisión, pues tendremos la tranquilidad de no perder lo que tanto nos cuesta conseguir. Seguiré con mi trabajo aportando a tu futuro cada vez que pueda. @mitacoingold gracias por hacerme el favor de abrirme los ojos y cuidar del futuro en estos tiempos que no son fáciles", escribió en su publicación.



No obstante, el gesto no fue muy bien recibido por algunos de sus seguidores y diferentes internautas. Muchos señalaron como ‘estrafalario’ que comparta un estilo de vida tan ostentoso y que exhiba que iniciará un ahorro comprando oro.



"No entiendo por qué presumes tu dinero, ya todos sabemos que lo tienes", "Tanta gente aguantando hambre y él mostrando su plata", "Yo te apoyo en todo y me gusta todo de ti, pero no tienes por qué mostrar esto", "Ay no Mateo esto no me gusta", fueron algunos de los comentarios dejados en la publicación.



