Mateo Carvajal se ha convertido en los últimos años en un importante creador de contenido en redes sociales. El deportista paisa se hizo famoso después de su participación en el ‘El Desafío’ de 2017.



Desde entonces, Carvajal ha tenido una serie de parejas. La más importante y notable fue su noviazgo con Melina Ramírez, con quien comparte un hijo, llamado Salvador, de tres años.



La pareja se separó desde hace mucho y en la actualidad Melina se encuentra comprometida con otra figura de la farándula. Mientras tanto, Carvajal estaba en una relación con la influencer Stephanie Ruiz.



A pesar de que en un principio negaron el romance, la pareja terminó por confirmar su amor a finales de 2021. Sin embargo, en los últimos meses el noviazgo ha tenido altibajos y se han separado en otras ocasiones.



Stephanie Ruiz llegó a formar un importante vínculo con el deportista, incluso apareció en varias ocasiones ayudando a Carvajal con los cuidados de su hijo. Además, solían publicar contenido juntos y contar detalles de su vida privada a sus seguidores.



Hace unas semanas, durante una transmisión en vivo con ‘La Liendra’ y ‘El Mindo’, Mateo insinuó que Ruiz se encontraba en estado de embarazo. Ninguno de los dos se volvió a pronunciar sobre el tema, por lo que algunos creyeron que se trató de una broma.



Mateo Carvajal tiene más de cuatro millones de seguidores en redes. Foto: Instagram: @mateoc17

¿Terminaron?

Algunos seguidores de la pareja han ido recolectando pistas sobre la supuesta ruptura. Los dos eran uno de los romances más seguidos en redes sociales y solían publicar fotos de su relación.



Sin embargo, desde hace unos días no han aparecido juntos y han pasado semanas desde la última vez que publicaron contenido de ambos. Este hecho prendió las alarmas de los internautas.



Lo que más ha llamado la atención, es que tanto Mateo Carvajal como Stephanie Ruiz eliminaron de sus cuentas de Instagram las fotos que tenían juntos. En los perfiles de ambos ya no salen con el otro.



Para algunos la prueba reina es que en días pasados Ruiz celebró su cumpleaños con sus amigos y familiares en medellín. A pesar de esto, el deportista no la felicitó en redes ni estuvo en los festejos.



Los más curiosos revisaron sus cuentas y descubrieron que aún se siguen el uno al otro. Por estos días, Carvajal se encuentra de viaje por Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de su hijo Salvador.

