Matan al 'gato mochilero' que viajaba por el mundo con dueño colombiano

El colombiano Jhon Galvis confirmó a través de un Facebook Live que su gato 'Bella Creación' - más conocido como el 'gato mochilero' en redes sociales - murió, al parecer, a causa de envenenamiento.



“Mataron a Bella, por qué tienen que ser tan envidiosos humanos, se acabó, envenenaron a Bella, se fue. Dabas luz, maldi** humanidad, ya no podremos dar la alegría que íbamos a dar hoy. ¿Por qué me quitaron a Bella?. Humanos de mier**”, expresó el creador de contenido con bastante desconsuelo.



(Lea también: Aerolínea colombiana no admite gatos como mascotas de soporte emocional).

Jhon y el 'gato mochilero' se volvieron famosos en redes sociales al documentar sus viajes, travesías y aventuras por Suramérica.



A pesar de que 'Bella' fue rescatada en Barranquilla, en la pandemia se instalaron en Paraguay, donde tenían la mayor parte de sus fanáticos. Tras realizar varios viajes, fue en ese país en el cual el colombiano encontró el amor y comenzó a formar una familia.



(Le puede interesar: La app que le dice si su gato tiene dolor o está enfermo con una foto).

Con lágrimas en los ojos y bastante desesperación en su tono de voz, el dueño del felino comentó que la noche del domingo 15 de agosto fue la última vez que vio a 'Bella Creación' con vida.



Según su relato, esa noche se fue a dormir y, como era costumbre, dejó la ventana abierta para que su mascota pudiera hacer su recorrido recorrido habitual; sin embargo, alrededor de las 4:00 a. m. se despertó y al observar el que el gato no se encontraba en su cama, decidió salir a buscarlo.



Sin embargo, no lo encontró, así que fue al patio de su casa, en donde encontró el peor de los escenario: allí se encontraba tendido en el suelo el cuerpo del gato, totalmente tieso y sin rastros de ataque de otro animal.



(Le recomendamos leer: ¿Cómo calmar la ansiedad de las mascotas?).

¡Me mataron a Bella! 😿 El gatito mochilero fue envenenado y partió al cielo de los animalitos, así lo confirmó el colombiano Jhon Galvis 🐱💔



Video: ABC pic.twitter.com/V8DS3l8cps — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) August 20, 2021

Por esta razón, Jhon cree que murió envenenado; sin embargo, expertos veterinarios están realizándole una autopsia para determinar la causa real de su deceso. El cuerpo del felino será embalsamado.



"No consigo paz, me siento intranquilo, impotente, tengo un dolor atascado aquí en el pecho que me desespera. Estoy recorriendo cada rincón de esta casa y de este patio (el lugar donde viven) donde mi Bella criatura solía hacer su recorrido para encontrar algún indicio o, no sé, algo que me explique qué fue lo que pasó. No sé cómo explicar este dolor que estoy sintiendo”, dijo en uno de sus últimos videos en redes sociales.



(Además: Así le salvaron la vida a un águila atacada por cazadores).

En una entrevista con 'La Nación', Galvis había comentado que su gato le ayudó a salir de un problema que tenía con las drogas y que le tenía un amor inmenso debido a que había sido la única criatura viviente que no lo juzgó durante aquella etapa de su vida.



(Siga leyendo: Perro murió luego de que lo encerraran dentro de un carro como castigo).



Tendencias EL TIEMPO