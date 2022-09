Tener pareja y familia en tiempos pasados era sinónimo de logro y crecimiento personal y humano; sin embargo, las necesidades eran diferentes a las que hay actualmente y las generaciones actuales están tan ocupadas con sus vidas que no ven el formar una familia como una prioridad para su futuro.

Esto se puede reflejar en la tasa de natalidad a nivel mundial. Según el Banco Mundial, la cifra en el año 2019 fue de poco más de dos hijos por mujer, a comparación de 1964, cuando el número era de poco más de cinco hijos por mujer en el mundo.

El autoplacer ha sido una opción para muchas personas que no encuentran el placer que buscan en el sexo. Foto: iStock

Las razones son muy variadas: crecimiento personal, educación reproductiva, legislaciones a favor del aborto, masificación de los métodos anticonceptivos o un mayor criterio de las personas sobre sus deseos y su cuerpo.

No obstante, el ser humano es un ser con emociones y necesidades, y entre estas está la búsqueda del placer. No es un secreto que el humano es de las pocas especies mamiferas que tienen relaciones sexuales por placer y no solo con fines reproductivos.

(Además: Encuentran 55 pilas en el estómago de una mujer en Irlanda).

A pesar de esto, ante la dificultad que sienten muchas personas por hallar pareja, así como otras que no encuentran en las relaciones íntimas el placer que necesitan, descubren en la autosatisfacción una salida más eficiente y sencilla para ‘calmar las aguas’ que el cuerpo a veces se encarga de alborotar.

¿Qué es la masturbación?



Este acto, denominado de múltiples formas en el argot coloquial de varios idiomas y culturas alrededor del mundo, consiste en el autoplacer, es decir, que la persona se encargue de estimular su sistema reproductor de forma personal. También es un método que se puede usar en pareja con antesala del acto coital.

(Le puede interesar: Menos del 40 % de mujeres con incontinencia urinaria buscan ayuda).

La masturbación ha sido señalada de ser una acto ‘impuro’ por sectores religiosos muy fundamentalistas, así como de ser una acción ‘patética’, ‘cobarde’ y de ‘poca virilidad’ en la cultura popular de muchos países, al punto de que el autoerotismo se considere un tabú (a pesar de que esa postura está cambiando).

Pese a ser un acto comúnmente privado, también es un método de estimulación antes del sexo entre parejas. Foto: iStock

Pero eso no cambia el hecho de que más del 50 por ciento de las mujeres y más del 70 por ciento de los hombres se masturban, por lo menos, una vez al mes, por lo que es una práctica más común de lo que en realidad se cree, según indicó el diario ‘El Mundo’ de España.

(Le recomendamos: Viruela del mono: autoridades sanitarias registran 1.653 contagios).

Sin embargo, al ser una acción de fácil acceso y manejo, personas prefieren practicar la masturbación que buscar relaciones sexuales, por lo cual, en muchos casos, es difícil dejarla de lado por un buen tiempo.

Según la ciencia, la masturbación produce altos niveles de dopamina (hormona encargada del deseo y el placer) y serotonina (hormona encargada de la tranquilidad y el equilibrio mental) en el cerebro.

El orgasmo permite la liberación de hormonas que despiertan el placer y el bienestar Foto: iStock

Al masturbarse de forma compulsiva, los niveles de estas hormonas se pueden disparar con el tiempo, lo que puede generar insensibilidad ante cualquier otro estímulo.

¿Qué pasa si se deja la masturbación?



Dejar la masturbación supone, para muchas personas, un reto, pues pese a que no esté comprobado que este hábito genera adicción, sí es cierto que algunas personas tienden a crear una ‘zona de confort’ alrededor de esto.

Estudios realizados por científicos chinos en el año 2003 aseguran que pasada una semana, los niveles de testosterona suben un 40 o 45 por ciento en los hombres, sin embargo, estas proporciones, al octavo o noveno día, volvían a bajar a estados normales.

Los niveles de testosterona pueden aumentar hasta en un 45 % después de una semana sin masturbarse. Foto: iStock

No obstante, otros estudios arrojan que los niveles de testosterona y de la salud del semen dependen de la dieta que tenga el hombre, así como la frecuencia de las eyaculaciones, pues las gónadas masculinas son capaces de producir un promedio de entre 80 y 300 millones de espermatozoides por eyaculación, según el estudio 'La ciencia del esperma', realizado por científicos de la Universidad Abierta de Inglaterra.

(Lea también: Covid-19: 36 % de infectados sin vacuna no tienen anticuerpos).

En el caso de las mujeres, de acuerdo con el medio de variedad ‘Yasss’, la falta de masturbación o de cualquier otro estímulo puede tener efectos más negativos que positivos, pues el orgasmo femenino genera una sensación de bienestar y tranquilidad. Al prescindir de esto, se podrían disparar los niveles de estrés, y por lo tanto, dificultaría el famoso ‘sueño reparador’.

Las mujeres tienen diversas opciones para estimularse. Los juguetes sexuales son los mas comunes. Foto: iStock

Además, de acuerdo al mismo medio, el orgasmo femenino ayuda a la salud del útero, pues estimula la liberación de sustancias residentes en las bacterias ubicadas en el cuello uterino, lo que permite que este pueda dilatarse de una forma más saludable, lo que puede conllevar a alcanzar al orgasmo mas fácilmente.

No considerar a la masturbación como un método de búsqueda de placer en caso de no tener una vida sexual activa puede verse traducido, a largo plazo, en enfermedades o niveles hormonales anormalmente bajos, por lo que el placer, pese a que suele tener una connotación muy íntima, es una sensación que el ser humano tiene por naturaleza. El placer también es salud.

