La masturbación ha sido, por mucho tiempo, objeto de debate: mientras que algunos la catalogan como una práctica inmoral y dañina; otros ven en ella una fuente inigualable de placer que puede traer beneficios tanto para las personas como para las relaciones.

De acuerdo con el centro médico Cleveland Clinic, la masturbación consiste en la autoestimulación de los genitales o de otras partes sensibles del cuerpo con el objetivo de obtener placer sexual. Si bien es cierto que puede ser una práctica llevada a cabo en pareja, es más común que se presente como un acto solitario.

A pesar de los mitos y estigmas que rodean esta práctica, son muchos los especialistas que concuerdan en que es una forma natural, común y segura de explorar el cuerpo, experimentar placer y, entre otras cosas, liberar tensión sexual. Contrario a las creencias generalizadas, puede brindar no solo seguridad, sino también muchos beneficios físicos, hasta para su relación de pareja.

La masturbación es la estimulación sexual de los propios genitales para la excitación sexual. Foto: iStock

¿Cuenta como engaño masturbarse cuando se está en una relación?

La masturbación es una actividad sexual saludable y segura, pese a todos los mitos que recaen sobre ella. Muchas personas temen llevarla a cabo por desconocimiento y, unas cuantas más, por la interiorización de ideas impuestas.



Una de las preocupaciones más recurrentes que gira en torno a la masturbación tiene que ver con la infidelidad. ¿Cuenta como engaño masturbarse cuando se está en una relación? Aunque la respuesta a esta pregunta está, a menudo, condicionada por creencias y experiencias subjetivas, una buena parte de los expertos coincide en que no es, ni en lo más mínimo, un acto que pueda catalogarse como falto de fidelidad.

“Hacer trampa es tener contacto sexual físico con otras personas. Es un engaño. En cambio, no puedes engañar a tu pareja contigo mismo”, apunta la sexóloga y educadora sexual Gigi Engle para ‘Mashable’.



La experta señala que, a menudo, la masturbación suele ser una actividad subestimada y relegada a aquellas personas que se encuentran solteras. Sobre la mesa está puesta la creencia de que quienes están inmersas en una relación no pueden ni necesitan satisfacer sus necesidades sexuales de otra manera diferente al acto sexual con la pareja. Sin embargo, esto no es del todo cierto.

La masturbación permite explorar los gustos sexuales y también redescubrirse, según los expertos. Foto: iStock

“De hecho, los estudios han demostrado que masturbarse en las relaciones en realidad puede aumentar la libido general, lo que lleva a las personas a jugar sexualmente en pareja con más frecuencia”, añade Engle.



Esta idea la comparte la sexóloga Megwyn White, quien afirma para el blog citado anteriormente que la masturbación no es, en todos los casos, una forma de compensar la falta de sexo regular en una relación. Existen muchas otras razones por las que un individuo opta por llevar a cabo este acto. El autoconocimiento, por ejemplo, es una de ellas.



Al respecto, White señala que “la masturbación nos ayuda a aprender lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que a su vez nos ayuda a comunicarnos con una pareja y a lograr relaciones sexuales aún más satisfactorias”. Para la sexóloga, el autodescubrimiento es fundamental para hallar la satisfacción en el sexo en pareja.



Las investigaciones han demostrado que masturbarse mientras se está en una relación, además de ser saludable, puede provocar una mayor actividad sexual mutua. Un estudio del Journal of Sex and Marital Therapy, por ejemplo, reveló que las mujeres que se masturban con más frecuencia experimentan mayor satisfacción de su vida sexual en general.

Quienes practican la masturbación pueden cultivar y fortalecer su relación de pareja. Foto: iStock

Un investigador de la Universidad de Chicago, por su parte, se dio a la tarea de indagar cómo se sentían 3.400 adultos estadounidenses con respecto a la masturbación. Los resultados arrojaron que en los solteros esta práctica compensó la falta de actividad sexual; mientras que en las personas con pareja hizo todo lo contrario: complementó el sexo y aumentó la satisfacción erótica, de acuerdo con ‘Psychology Today’.

En ese sentido, la masturbación puede ser “una forma de placer y cuidado personal”, señala la terapeuta psicosexual y terapeuta sexual Kate Moyle en diálogo con ‘Netdoctor’. “Al igual que el sexo, puede haber muchas razones por las que nos masturbamos y, a veces, las parejas pueden saltar a suposiciones que no son útiles para ninguno de los dos”, añade.

Beneficios de la masturbación



La escritora y locutora Alix Fox, señala para el portal especializado citado anteriormente, que la masturbación no solo es una práctica normal, sino también muy beneficiosa para la salud y para la pareja.



Entre las múltiples ventajas que trae consigo se encuentra el afianzamiento de la relación, en tanto la liberación sexual puede aumentar la libido y, por tanto, favorecer la actividad sexual. El descubrimiento previo del cuerpo, sus reacciones y los estímulos sexuales juegan un papel fundamental en este proceso, señala la ginecóloga y obstetra Laura Streicher para ‘BBC’.



Aunque esta práctica puede darse en solitario, la masturbación mutua también puede ser un método de enseñanza útil y efectivo. De esta manera, los individuos tienen la oportunidad de mostrar, de manera didáctica y divertida, qué tipo de estimulación utilizar para llegar al orgasmo.

La masturbación puede traer múltiples beneficios. Foto: iStock

A nivel físico, la masturbación también genera algunos beneficios. La sensación de bienestar producida por la liberación de sustancias químicas es tan solo uno de ellos, pero también está el mejoramiento del sueño y la contribución con los dolores menstruales.



“Las sustancias químicas que se ven involucradas en la cascada que se produce en el torrente circulatorio al tener un orgasmo actúan de manera analgésica contra los dolores premenstruales”, detalla Mariano Rosselló Gaya, experto en medicina sexual del Instituto Médico Rosselló, en España, en entrevista con el portal citado anteriormente.



Como si fuera poco, los especialistas apuntan a que la autoestimulación sexual también puede impactar en el autoestima y la confianza de una persona. En el caso de las mujeres, en específico, contribuye a combatir la resequedad vaginal y el dolor durante las relaciones sexuales.



La masturbación, a menudo, no representa ningún riesgo para quienes la practican. Sin embargo, si se hace de manera compulsiva, puede llegar a interferir en las actividades cotidianas. En esas circunstancias, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

