¿Qué hicieron los ganadores de ‘MasterChef Celebrity’ con el dinero?

La tercera de temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el ‘Canal RCN’ ,ha logrado grandes índices de audiencia, al igual que las dos entregas anteriores.



(Le puede interesar: Marbelle y Carla Giraldo son criticadas por su actitud en ‘MasterChef’).

Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que algunos denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



Este reality no solamente ha sido un éxito en Colombia, también ha sido adoptado en diferentes países en donde celebridades de Francia, España, México y Portugal se atreven a innovar en sus conocimientos de cocina.



Es importante resaltar que, en la versión colombiana, quien es elegido como vencedor por el trío de chefs expertos que ejercen como jurados, recibe un premio de 200 millones de pesos, sujetos a las reducciones tributarias.



Las celebridades que han llegado a la final y que han ganado en los casos anteriores han recibido un monto cercano a los 152 millones de pesos, debido a las declaraciones que se deben hacer ante el Gobierno Nacional por el tema impositivo.



El ganador de la primera temporada de ‘MasterChef Celebrity’, transmitida en el 2018, fue el humorista, nacido en Sogamoso (Boyacá) y criado en Bucaramanga, Omar Alejandro Leiva, mejor conocido como Piter Albeiro.



(Lea también: Piter Albeiro cuenta que llegó a vender tangas y fresas con crema).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



De acuerdo con lo que mencionó en entrevista con la ‘Revista Vea’, la mayor parte del dinero lo invirtió como inyección de capital a la empresa que tiene en Estados Unidos, la cual se dedica a la renta de vehículos. El resto lo destinó a obras sociales.



“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, comentó el humorista.



En la edición del año 2020 la ganadora fue la cantante del departamento de Córdoba, Adriana Lucía. La intérprete, de 38 años, destinó el dinero para ayudar a los trabajadores de sus empresas familiares que se vieron afectados con la llegada de la pandemia.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



“Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, reveló en entrevista con Andrés Wilches, del programa ‘Autostar’.



(Nota relacionada: Adriana Lucía fue homenajeada en Time Square, Nueva York).



Tendencias EL TIEMPO