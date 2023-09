Los participantes de 'MasterChef Celebrity' cada vez están más cerca de la recta final, así que los retos tienen mayor exigencia y la tensión para conseguir un cupo entre los tres mejores se siente en cada reto culinario.



En ese sentido, los concursantes tienen que lograr destacar ante los exigentes chefs, superar a sus compañeros y hacer una carrera contrarreloj, algo que ha provocado en en distintas ocasiones varios accidentes.

Esta vez el turno fue para Carolina Acevedo, que en medio del afán y el corre, corre para llegar a tiempo y finalizar el emplatado de su preparación, terminó sufriendo un molesta eventualidad en una sus manos.



(Le puede interesar: Daniela Tapia, exparticipante de 'MasterChef', se fue a un retiro espiritual ¿Fue por Martha?).



La concursante se encontraba empleando la licuadora de mano, pero de manera repentina esta se corta el índice de su mano izquierda.



"Me volé el dedo, por Dios, te juro que me lo volé (...) solo sale sangre y más sangre. Me estoy desangrando (...) Además fue de bruta”, dijo Acevedo mientras intentaba limpiarse la herida.



Asustada y a tan solo unos minutos de que el tiempo acabará, la famosa rompió en llanto, no solo por el dolor que le produjo la profunda cortada, sino por su frustración.



(Siga leyendo:Martha Isabel Bolaños habla acerca de los favoritismos en 'MasterChef Celebrity').



Mientras la mujer era atendida por los paramédicos de la producción esta intentaba terminar su plato, que consistía en preparar un huevo escocés conforme al famoso reto de las yemas perfectas.



Pese a que solo le hacia falta emplatar, la actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre', no logró controlar su revés y entre lagrimas, con una sola mano intentó terminar su presentación.

Claudia Bahamón a su rescate

Aunque la actriz recibió el apoyo de Nela que le gritaba que se tranquilizara y siguiera adelante, y de Adrián que le ayudó a detener la sangre por unos segundos, estos no podían parar de cocinar ni alejarse de su estación.



(Lea también: Tensión entre Claudia Bahamón y Nela González en 'MasterChef' ).



Es entonces que Claudia Bahamón acude en su auxilio y le intenta colaborar cortando el queso para finalizar el plato y llevarlo ante el jurado.



"Ay, la amo, me ayudó a terminar el emplatado, de no ser por eso, no habría podido presentarlo", afirmó la celebridad.



Gracias a la presentadora, Carolina logró llevar al atril su preparación de manera victoriosa, aunque este no le quedó como esperaba, ya que uno de los ingredientes se encontraba crudo.

El 'Negrito W' habla de su paso por el reality 'MasterChef

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias