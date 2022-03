Las noches de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ han estado cargadas de emoción, lágrimas y comida deliciosa. Sin embargo, y a diferencia del año pasado, hasta el capítulo de este jueves no se había presentado ningún enfrentamiento entre los participantes.



La discusión entre Ramiro Meneses e Isabella Santiago por la proteína se tomó las redes. Aquí le contamos qué fue lo que ocurrió entre los famosos.

Todo empezó cuando en el reto de salvación los concursantes tuvieron que ser divididos en tres equipos: rojo, verde y morado, con Carlos Baez, María T e Isabella Santiago como capitanes, respectivamente.



La modelo y actriz decidió que sólo la acompañarían aquellos que no tenían delantal negro, es decir quienes no estaban amenazados, por lo tanto, al equipo morado se unieron Tatán, Lady Noriega, Pamela Ospina, Natalia Ramírez y Ramiro Meneses.

En dicha prueba les tocaba enfrentarse a un desafío bastante difícil: preparar un plato gourmet que pudiera llegar sano y salvo a su destino por un domiciliario de la plataforma iFood. Así pues, el empaque a escoger por cada equipo era una decisión trascendental.



El conflicto dio inicio cuando los compañeros de Isabella fueron a la despensa para traer los ingredientes de su plato, un poke de salmón. En dado momento, Santiago afirmó que no se le había escuchado o preguntado sobre la elección del plato. “La gente no esperó a hablar, sino que comenzó a tomar cosas. Ni siquiera me propusieron el atún, sino que me lo impusieron”, dijo en el show.

No obstante, el equipo pareció ponerse de acuerdo, puesto que cada uno empezó a hacer una tarea, mientras Isabella supervisaba. Lo que fue una sorpresa fue la discusión que se empezó a ‘cocinar’ entre la capitana y Ramiro Meneses debido a la cocción del atún.

La modelo venezolana decía que lo mejor era sellarlo en salsa, mientras que el director de televisión reiteraba que lo más adecuado era presentarlo crudo. Lo que empezó como un desacuerdo, empeoró cuando llegó el chef Jorge Raush a la estación.



Luego de explicarles a las celebridades que la mejor forma de presentar la proteína a los comensales era crudo, como decía Ramiro, Isabella empezó a afirmar que así era la forma en la que ella había dicho que se hiciera desde un principio, pero que Menéses no la había querido escuchar.

A lo que él respondió, un poco enojado: “No, no me estás diciendo eso porque no me has dejado trabajar, me estás diciendo todo lo contrario” y luego aseguró en entrevista para el programa que “tiene uno que tener mucho morbo para transformar las cosas a favor, menos mal hay cámaras”.

Aunque aún no se sabe en qué terminó la discusión o cómo se presentará el plato finalmente, el actor también aprovechó para recordar una situación parecida a la que había ocurrido, pero cuando Isabella trabajó con Jair.

“Ella le sube el volumen al horno y se les queman las almojábanas y luego dice ‘ves, por no estar cuidando”, dijo, refiriéndose a un reto pasado en el que, según él, ella habría hecho lo mismo.

