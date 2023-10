El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

MasterChef Celebrity se encuentra en la parte más emocionante de la competencia, ya que los concursantes están empleando diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de convertirse en los mejores chefs y llegar al anhelado top cinco.



Al iniciar el capítulo 113, la locutora villavicense indicó que nunca se esperó estar entre los seis finalistas. “Estar en MasterChef es demostrarme a mí misma, que soy capaz de hacer más cosas de lo que yo misma creo. En este punto estoy muy asustada”, aseguró Sanint.



“Estar aquí va a hacer de mí una mujer mucho más segura, ya no me va a dar miedo aceptar retos que crea, que no voy a cumplir, porque a veces me da miedo aceptar cosas, pero ya estando en este punto de la competencia, me siento supremamente complacida y digo que todo lo puedo hacer”, dijo la locutora.

En el reto de caja misteriosa, donde el ingrediente principal eran las harinas y solo tenían dos minutos para escoger los ingredientes de la despensa, para sorprender a los chefs.



Cuando llegó el momento de Natalia Sanint presentar su plato, los chefs le aseguraron que: “su preparación es un 10, la crema está deliciosa, cremosa, está perfecta”.



Al probar las seis preparaciones, los tres chefs concordaron en que fue la de Natalia Sanint la que mejor incorporó el ingrediente principal, pues realizó un plato de sal y un postre. Eso la convirtió en la ganadora del reto que le dará una ‘superventaja’ en los próximos capítulos.

Natalia Sanint preparó unos deliciosos huevos pericos "envenenaos"

