MasterChef: los divertidos memes de la salvación de Frank y salida de Endry

Este fin de semana el reality de cocina que tiene como protagonistas a personalidades del mundo del espectáculo del país, dejó una nueva etapa de eliminación que tuvo como protagonistas a la actriz Endry Cardeño y al humorista Frank Martínez.



La actriz quedó eliminada del programa este domingo después de que su plato no fuera del gusto de los jueces que no vieron con buenos ojos el emplatado del arroz con pescado en la prueba de eliminación.



Uno de los personajes más queridos de esta temporada se despide del show.



Los internautas que cada ocho días están al tanto de lo que sucede en esta temporada de ‘Masterchef Celebrity’, no se hicieron esperar, pues esta nueva etapa de eliminación despertó amores y odios en donde la cantante Marbelle resultó envuelta.

Para los seguidores del programa debió haber salido Marbelle, pues afirman que el plato de Endry fue superior y se abrió el debate en redes sociales sobre posible 'rosca' para dejar a la cantante en el programa.

Los jueces juzgando los platos de Diego, Frank y Endry / Los jueces juzgando el plato de Marbelle #MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/LY1nEP9h5b — Juan Moncaleano (@moncajuaan) August 23, 2021

Toda Colombia viendo como Endry se va y la fastidiosa de Marbelle se queda por un plato que le dedicó a un chef. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GBtdDUTvG5 — Tatianaduartec (@Tatianaduartec1) August 23, 2021

Marbelle le habría dedicado el plato de la fase de eliminación al jurado y chef Jorge Rausch, llamando a su creación 'Muslitos de Rausch' en conmemoración por haberlo visto en pantaloneta en Santa Marta, lo cual causó risas entre los integrantes del programa, pero no en algunos internautas que desaprobaron su plato.



endry no es que sea mi favorita, pero vengan, esto esta mucho mejor hecho y presentado que unos muslos y una ensalada #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/uNajEZ4j1i — laura; (@inregeneration) August 23, 2021

Por su parte Frank Martínez logró pasar el reto de salvación y pudo quitarse el delantal negro que lo llevaría a estar dentro del grupo de eliminados. Su lomo, con puré de papa criolla y espárragos le permitieron seguir en carrera.

Frank hizo el término de la carne perfecto y le fue bien en todo#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/6MMtChMWAs — Luna✩ 🇨🇴 (@jmxgold) August 23, 2021

De igual forma, los memes que despertó la salvación de Frank Martínez también fueron tendencia este fin de semana en las redes sociales, que demostraron su cariño al humorista.

Liss,la vecina, el perro, yo y Colombia apoyando a Frank #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/gxWowA4QUw — Natalia Galvis (@Satannath) August 23, 2021

