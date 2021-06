‘Toda Colombia ama a Marbelle’: así fue la fiesta de 15 de MasterChef

En 2015 se emitió por primera vez la versión colombiana de ‘MasterChef’, un concurso culinario, transmitido por el canal ‘RCN’, en el cual los participantes cumplen diferentes retos gastronómicos.



Desde entonces, este programa de televisión ha lanzado 6 temporadas, de las cuales en tres han participado celebridades colombianas.



Precisamente, en la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’ se vivió un emotivo momento. En el capítulo más reciente, los concursantes cocinaron para las familias de Claudia y Lorena, dos niñas que estaban cumpliendo 15 años.

Sin embargo, este no fue el único momento especial del día. Y es que la cantante colombiana Marbelle, también participante del certamen, estuvo encargada de ‘enamorar’ a los comensales con una pequeña serenata para los homenajeadas y sus familiares.



Esto produjo un comentario de Gregorio Pernía, actor y participante de ‘MasterChef Celebrity’, que levantó la polémica en redes sociales.



En el episodio, Pernía mencionó: “Toda Colombia ama a Marbelle".



Ante estas palabras, varios internautas compartieron toda clase de comentarios.



Por ejemplo, la usuaria @linituuu escribió: “Dizque toda Colombia ama a Marbelle, jajajaj. A mí sáqueme de esa colada”.



Incluso, la internauta @majolahey creó un meme sobre el tema.

(De interés: Luly Bossa y Marbelle protagonizan discusión por el Paro Nacional).

Críticas a Marbelle

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la cantante Colombiana recibe algún tipo de crítica.



Recientemente, varios internautas cuestionaron a Marbelle por los comentarios que hizo sobre las manifestaciones en torno al Paro Nacional.



Incluso, de acuerdo a un artículo de este medio, hace pocas semanas la ‘reina de la tecnocarrilera’ publicó una historia de Instagram con la cual denunció a una persona que le escribió un fuerte mensaje.



“Usted uribista paramilitar, no es una persona grata y con falta de valores. En Medellín ni se aparezca porque le metemos un susto. Persona no grata para Medellín”, fueron las palabras del mensaje que recibió Marbelle.

Marbelle denuncia que recibe amenazas en redes sociales Foto: Instagram @marbelle.oficial

Además, Marbelle también fue criticada en redes sociales porque habría ignorado a uno de sus compañeros durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’.



En esta ocasión, algunos internautas interpretaron que la cantante colombiana y la actriz Carla Giraldo no le pusieron atención a su compañero Luis Eduardo Díaz, mejor conocido como ‘Lucho’ y quien fue concejal de Bogotá en el año 2000, durante un reto en el que tenían que preparar un plato a partir un ojo de res.



Algunos internautas aprovecharon la oportunidad para ‘cobrársela’ a Marbelle.



“Si MasterChef es difícil, imagínalo con Marbelle de compañera”, escribió un usuario en Twitter.

Si Masterchef es difícil, imaginalo con marbelle de compañera. — Diego Sintierra (@Diego_iwbl) June 13, 2021

