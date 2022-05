Familia popular colombiana que se respete sirve a la hora del almuerzo una montaña de comida en el plato. Eso se digiere con dos o tres vasos de jugo natural.



En cambio, el menú de muchos restaurantes en Colombia y el mundo, que es costoso para el bolsillo promedio, sirven un par de tímidas porciones, que dan la sensación de vacío al comensal.



Sin embargo, muchas personas critican que la comida que venden en establecimientos denominados de alta cocina tiene un alto precio en proporción con los que ponen dentro del plato.



El objetivo es que una persona consuma tres tiempos de la comida, y así tenga una experiencia completa

En el bulevar del río se realizó la fina del Auténtico sabor caleño. Foto: Alcaldía de Cali

Se diseñan platos del menú para que el comensal pueda comer entrada, plato fuerte, postre y quede satisfecho, pero no a reventar

Pues Jorge Rausch, propietario de varios restaurantes, explica que “la comida gourmet no debe ser tan poca como para quedar con hambre”.



El experto le respondió la duda a sus seguidores, pues él además de experto en la cocina ha probando comida de muchos restaurantes del mundo.



Explica que algunos platos pueden ser más caros que otros por la calidad, cantidad y tipo de ingredientes que usan.



Rausch dio la razón por la que no pueden servir grandes cantidades.



“Se diseñan platos del menú para que el comensal pueda comer entrada, plato fuerte, postre y quede satisfecho, pero no a reventar”, escribió el jurado del programa ‘Masterchef’ en su cuenta de Instagram.



La razón de que una persona consuma estos tres tiempos de la comida es para que tengan “una experiencia completa” lo que les va a permitir sentirse bien con todo lo que han comido.

En algunas familias de Colombia están acostumbrados

a servirse mucho alimento en un solo plato

Rausch después de la transformación del restaurante 'Criterión'. Foto: Daniela Pardo

Sin embargo, en algunas familias de Colombia están acostumbrados a servirse mucho alimento en un plato.