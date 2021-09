Hassam califica de 'rata' la estrategia de Catalina Maya en MasterChef

Lo que sucede cada fin de semana en uno de los realities más vistos en Colombia, MasterChef Celebrity, sigue siendo tema de discusión recurrente en redes sociales.



Este domingo, los televidentes presenciaron un ‘reto de campo’ realizado en la ciudad de Cali. Allí, se enfrentaron los equipos rojo (liderado por Catalina Maya) y verde (liderado por Viña Machado). Quienes tenían la capitanía por haber ganado la inmunidad anteriormente.



Durante ese reto de equipos, debían cocinar tres tipos de fritos: empanadas, marranitas y aborrajados, con sus respectivas salsas y ajíes.



Sin embargo, gran inconformidad mostraron tanto los internautas como algunos competidores, al notar que Catalina Maya (modelo y empresaria) tenía una ‘estrategia’ para que el grupo de ‘las cuatro babys’ no estuviera en el reto de eliminación.



Liss Pereira aseguró: “Catalina es una mujer con una energía impresionante, es una máquina, hace mil cosas el tiempo y siempre trabaja al 100 [...] Hoy trabaja al 40”, dando a entender que, desde su punto de vista, Catalina no estaba comprometida del todo con el equipo que lideraba.



Tensionante fue el momento entre Liss y Catalina en el que no alcanzaron a preparar las 15 empanadas que se les pedía en el reto.

Liss Pereira, otra de las competidoras, incluso comentó que se les habían apagado las ollas mientras otras estaban a punto de quemarse, y que no se sabía cómo estaban sucediendo tantas calamidades en su equipo.



“Esto es un juego y nos tenemos que salvar nosotras; y obvio, si ganaba el otro equipo, nos salvábamos las 4” confesó Maya ante las cámaras.



Esta estrategia indignó a muchos en redes sociales, quienes comentaban: “Hay que estar muy podrido de la cabeza para no entender la diferencia entre una estrategia y jugar sucio”, asegurando que no fue legítima la manera de jugar de Catalina y sus amigas.

Hay que estar muy podrido de la cabeza para no entender la diferencia entre una estrategia y jugar sucio. #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/mgSehF4mTQ — Ras†amensa (@Rastamensa) September 13, 2021

“Muy mal que un programa familiar apoye la falta de moral y de valores que tanto mal le han hecho a nuestro país con acciones como las que hizo esta noche” opinó una usuaria en Twitter, refiriéndose a Catalina Maya.



@TROControlTV Muy mal que un programa familiar como #MasterChefCelebrityCo apoye la falta de moral y de valores que tanto mal le han hecho a nuestro país con acciones como las que hizo esta noche @catalinamaya — Ana María Baron (@marianitabb17) September 13, 2021

No se que me decepciona mas si la forma en la que cata jugo sucio para favorecer a sus “amigas” o a los que la defienden diciendo que son “estrategias”... Yo pensaba que estas mujeres no podían caer más bajo pero veo que me equivoqué #MasterChefColombia#MasterChefCelebrityCo pic.twitter.com/hUJTz9MKTD — Kemberly Esaa (@KemberlyEsaa) September 13, 2021

Así, un participante de una de las versiones anteriores del famoso reality también se unió a la ola de comentarios sobre las acciones de Maya en el juego. “Ni en protagonistas de novela habían estrategias tan ratas” tuitió el humorista Hassam.



Varios internautas estuvieron de acuerdo con él. @gloriang1958 le respondió: “Lo más triste es que el canal tiene las imágenes y no hizo nada. Debió castigarla, o darle el triunfo al equipo rojo, y así quedaban todos castigados”. Asegurando que se debió hacer algo al respecto de la situación.

Ni en protagonistas de novela habían estrategias tan ratas. #MasterChefCelebrity 🥲 cagada. — Hassam (@oficialHASSAM) September 13, 2021

Otro de los competidores, Julio Sánchez Cóccaro, quien había vuelto a ingresar la semana pasada a la competencia, quedó eliminado al final del programa de ayer. Tras su salida, reflexionó: “La ética no se negocia por ningún dinero, por ningún juego, por ningún trabajo”.



También aseguró que: “Esta es la Colombia chiquita, en ese orden de ideas, el país tiene que cambiar, porque si va a funcionar con estrategias como ‘perdamos que yo no pierdo nada y ustedes pierden mucho’, creo que el país no va para ningún lado”.

La ética no se negocia por ningún dinero, por ningún juego, por ningún trabajo, me quedo con esa frase del señor Julio. #MasterChefCelebrityCo — John Alex Bernal 🎙 (@alexbernal0611) September 13, 2021

Otros televidentes, por el contrario, consideraron que esa era una buena estrategia para el juego y que criticarla, era ‘doble moral’.

Ahora todos se volvieron el faro de la moral. Se les olvida las veces que han traicionado a sus amigos, compañeros,esposas, maridos,etc. Van a despedazar a una persona por un programa de tv. No sean hipócritas. @CanalRCN @manolitosalazar @NoticiasRCN @lafm #MasterChefCelebrityCo — ALEJA (@ACMB20) September 13, 2021

Catalina, es la representación del día a día en Colombia, corrupción, falta de ética, competencia desleal, saboteo de quienes se esfuerzan y la dan toda para no dejarlos llegar. #MasterChefCelebrityCo — Nataliaaa. (@nataliaa_st13) September 13, 2021

