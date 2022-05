Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, reconocido humorista quien le da vida a personajes como: Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, recordó su paso por MasterChef y cocinó para una de sus hijas.



Hassam en su story de Instagram publicó una foto en que escribió: “Se antojó de pasta”, al señalar que estaba cocinando para uno de los amores de su vida, su hija mayor, Mariana.



Hassam fue no de los participantes de MasterChef en 2019, y logró sobresalir por la preparación de varios platos, fue polémico, pero nunca tuvo enfrentamientos graves con sus compañeros del concurso.



En su story se ve a la hija del humorista bogotano sentada sobre un mesón, mirando su celular, vestida de forma deportiva. En un primer plano se ve la mano de Hassam sobre unas pastas a punto de iniciar su preparación.



Vale la pena recordar que tras la separación del humorista y su esposa este ha insistido que los amores de su vida son sus dos hijas.



Hassam publicó en sus historias de Instagram. Foto: Captura de pantalla de Instagram de @oficialhassam

Hassam se separó (hace unos meses ) de su esposa Tatiana Orozco, con quien llevaba 18 años de matrimonio y con quien tuvo dos hijas; en redes recibió apoyo y voces de aliento por la situación que enfrentaba.



El humorista estuvo entre los cinco finalistas en la versión de 2019 y tras su eliminación atendió a sus seguidores en redes quienes les preguntaron intimidades de MasterChef.



Una de las preguntas fue, si el programa era libreteado a lo que respondió: “Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realities y no son libreteados”.



Y señaló que: “Hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando. Ahí se forma una trama”, puntualizó.

